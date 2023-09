Marvel's Wolverine n'est visiblement pas prêt de voir le jour. Pour cause, les grèves qui frappent l'industrie du cinéma et du divertissement vont sûrement mettre en pause son développement.

Marvel's Wolverine est sans aucun doute l'un des jeux de super-héros les plus attendus de ces prochaines années. Le problème, c'est que la future exclusivité PS5 d'Insomniac se fait plus que discrète. Nous n'avons donc qu'une poignée d'informations à son sujet et ça risque de ne pas s'arranger.

Marvel's Wolverine ne va pas sortir ses griffes

Une récente grève de certains acteurs du jeu vidéo pourrait directement impacter le développement des jeux du studio américain. Cette décision est intimement liée à la Screen Actors Guild and American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA ou syndicat des acteurs américains). Cette dernière a rejoint les scénaristes d'Hollywood dans leur mouvement de grève et au passage, elle a invité les acteurs et actrices de la sphère vidéoludique à faire de même. Doubleurs, doubleuses et professionnels de la motion capture pourraient donc se soulever contre leurs patrons en faisant valoir leurs droits et leurs craintes au sujet de l'IA. Et justement, Insomniac Games, qui planche actuellement sur Marvel's Wolverine, est concerné par ces revendications, tout comme EA, Epic Games, Disney, Activision et Warner Bros Games.

Le travail dans le cadre de l’accord sur les médias interactifs comprend également beaucoup de motion capture, où des professionnels formés, dont beaucoup qui sont des cascadeurs, fournissent des performances capturées numériquement. Elles sont ensuite utilisées pour donner un mouvement expressif aux personnages de jeux vidéo. L’utilisation non réglementée de l’IA constitue une menace énorme pour la profession de ces artistes. SAG-AFTRA

L'acteur de Logan révélé ?

Pour l'instant, il est impossible de savoir à quel stade se situe le chantier de Marvel's Wolverine. La motion capture aurait débuté en avril 2022, sans que l'on en ait réellement eu confirmations. Reste à savoir à quel stade en sont les doublages pour jauger réellement de l'impact d'un tel mouvement et surtout si les acteurs du jeu vidéo vont répondre à cet appel ou non, qui semble plus que nécessaire à l'heure où l'IA menace leur profession. Fort heureusement pour les fans, tous les jeux de super-héros ne sont pas concernés. Marvel's Spider-Man 2 est toujours prévu pour le 20 octobre. Toutefois, s'il s'offre un DLC à l'image de son prédécesseur, ce ne sera pas la même histoire.

Si nous ne savons quasiment rien sur le futur titre d'Insomniac Games, une rumeur à son sujet a fait du bruit. En effet, on connaîtrait l'identité de celui qui prêterait ses traits à Wolverine. Il s'agirait de Steve Blum, qui avait déjà enfilé le costume de Logan dans des jeux, séries et films d’animation. Ainsi, après Marvel's Midnight Suns ou X-Men Legends, l'acteur s'attaquerait à l'exclu PS5. L'indice qui a mis la puce à l'oreille de la communauté vient d'une vidéo TikTok aujourd'hui disparue. On y voyait Blum vêtu de l'équipement de la motion capture faciale. Notre homme expliquait alors qu'il travaillait pour un jeu vidéo, mais qu'il ne pouvait en dire plus à cause des clauses de confidentialité. Pour les fans, il n'y a pas de place au doute.