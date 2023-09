Marvel's Spider-Man 2 débarque le mois prochain et l'excitation des fans se fait ressentir. Après sa sortie, il n'y aura pas d'autres jeux vidéo sur des super-héros Marvel à déclarer avant un certain temps. Le prochain en lice, c'est Marvel's Wolverine. Malheureusement, il y a environ une semaine, ce dernier se trouvait dans une situation plutôt épineuse. Mais Insomniac Games a tenu à nous rassurer en nous livrant une nouvelle des plus plaisantes.

Marvel's Wolverine devient une priorité

Pour mémoire, le chantier de l'exclusivité PS5 était en grand danger à cause de la grève des scénaristes d'Hollywood. Celle-ci s'est étendue au jeu vidéo, notamment aux doubleurs, doubleuses et professionnels de la motion capture. Leurs professions sont menacées par l'usage de l'IA et ils comptent bien faire valoir leur droit. Le studio américain derrière Marvel's Wolverine est justement dans le viseur des grévistes, mais il n'est pas le seul. Epic Games, Disney, EA et même Warner Bros Games sont concernés. Néanmoins, Insomniac souhaite tout de même accélérer le processus de développement.

Nous avons la certitude que le studio va, sans plus attendre, s'atteler à la création de Marvel's Wolverine. En effet, Tommy Mann, animateur senior chez Insomniac, a fait une belle annonce sur la plateforme X. Il a partagé son envie de voir les joueurs s'attaquer à Marvel's Spider-Man 2. Au passage, il nous a fait savoir qu'il allait travailler sans plus attendre sur l'exclu PS5. Voilà un message qui va sûrement soulager une partie de la communauté qui voyait déjà le jeu être mis de côté pendant une durée indéterminée.

Logan est bientôt de retour

Ainsi, même si nous n'avons pas encore de date de sortie à l'horizon, nous pouvons être sûrs que la priorité est donnée à Marvel's Wolverine. D'ailleurs, il se peut que cela ait commencée l'année dernière. Pour cause, des rumeurs expliquaient que la motion capture avait commencée en avril 2022. Seulement voilà, il n'y avait jamais eu de confirmation officielle. Par contre, il y a moins de place au doute quant à l'identité de l'acteur qui incarnera Logan.

Steve Blum, c'est celui qui avait déjà enfilé le costume de Wolverine dans plusieurs jeux, séries et films d’animation. C'est donc un vétéran ayant affolé les fans via une vidéo TikTok aujourd'hui disparue. On le voyait affublé de l'équipement typique pour faire de la motion capture faciale. L'acteur nous disait alors qu'il travaillait pour un jeu vidéo dont il ne pouvait en révéler le nom. Les théories sont allées bon train, mais une a fait l'unanimité : il va enfiler à nouveau le manteau de Logan.