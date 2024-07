Les leaks de Marvel's Wolverine ont malheureusement repris le mois dernier. Trois vidéos qui ont été hébergées sur la Toile montrent les déplacements du mutant dans la principauté de Madripoor, son évasion de l'installation Weapon X ou encore une séquence flashback où Logan et Mystique partagent un verre. En dépit de cet événement qui a déboussolé les équipes, le studio garde le cap mais a perdu un autre élément important.

L'effectif de Marvel's Wolverine est encore réduit

Marvel's Wolverine donnera de ses nouvelles en temps voulu. « Nous partagerons des nouvelles [sur Marvel's Wolverine] lorsque le moment sera venu, et ce n'est pas maintenant » a expliqué Insomniac Games à un internaute en mai dernier. Inutile donc d'aller à la pêche aux informations en allant voir les développeurs, ça ne servira à rien, hormis les gêner dans leur travail. Mais on a quand même une nouvelle indirecte du jeu avec l'annonce d'un départ, celui de Mary Kenney, qui a co-écrit l'histoire de Marvel's Wolverine.

« Sans plus attendre, il est temps d'annoncer mon nouveau travail ! Aujourd'hui, c'était mon premier jouer en tant que scénariste senior chez CD Projekt Red. Le studio connu pour la série The Witcher et Cyberpunk 2077. J'ai hâte de parler davantage de mon projet, mais je suis ravi de retourner sur un RPG. Mon équipe est talentueuse, accueillante et cool, tout simplement. En route pour une nouvelle aventure » a dit la co-scénariste de Marvel's Wolverine.

Si l'on remonte le fil de ses posts X, Mary Kenney n'a pas fait partie de la vague de licenciements PlayStation, et a donc saisi une nouvelle opportunité chez CD Projekt Red. Est-ce inquiétant pour Marvel's Wolverine ? Évidemment, c'est une perte importante, surtout qu'elle avait passé 5 ans chez Insomniac Games. Néanmoins, l'histoire doit déjà être bouclé depuis un bail, et les répercussions seront donc probablement minimes. Reste à savoir si le titre aura besoin de réécritures, et qui s'en chargera si besoin. Aaron Habibipour, directeur artistique, a également atterri chez CD Projekt Red.