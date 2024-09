La révélation en bonne due et forme de Marvel's Wolverine, avec du gameplay officiel, depuis son annonce lors du PlayStation Showcase en 2021 se fait attendre. Mais les développeurs travaillent dur dessus et il ne faut pas oublier que Marvel's Spider-Man 2 est sorti en 2023. Chaque chose en son temps donc, d'autant que le moral des équipes d'Insomniac Games a été miné par les leaks. En juin dernier, soit plusieurs mois après le piratage des serveurs du studio, des extraits de la version piratée du jeu ont encore fuité sur le web.

Marvel's Wolverine va faire mal sur PS5... et PS5 Pro

Les développeurs sont au fait de l'impatience des fans sur leur prochain jeu, mais le studio demande à ces derniers d'être patients. « Nous partagerons des nouvelles [sur Marvel's Wolverine] lorsque le moment sera venu, et ce n'est pas maintenant » a indiqué Insomniac Games en mai dernier en réponse à un internaute. D'après les extraits qui circulent encore sur la Toile, la brutalité devrait être au rendez-vous et c'est tout ce que l'on attend d'une telle adaptation. On peut faire confiance aux équipes pour délivrer un jeu satisfaisant d'un point de vue du gameplay.

Mais lorsque l'on parle d'Insomniac Games, on entend aussi souvent le terme de « magiciens » pour leur capacité à sortir des titres à une cadence régulière avec des graphismes et une technique chaque fois impressionnants. Marvel's Wolverine ne devrait pas être différent et vous pouvez oublier les leaks de piètre qualité. « Chez Insomniac Games, nous avons sorti quatre jeux sur PlayStation 5 et nous sommes ravis de pouvoir tous les améliorer pour qu’ils tirent pleinement parti des nouvelles capacités de la PS5 Pro » a déclaré le studio lors d'un billet sur la PS5 Pro.

Leurs précédents jeux comme Marvel's Spider-Man 2, Marvel's Spider-Man Remastered, Marvel's Spider-Man : Miles Morales, Ratchet & Clank Rift Apart et Marvel's Spider-Man seront optimisés pour la console, tout comme le prochain Marvel's Wolverine. « Ces jeux offriront des expériences sans compromis absolument incroyables qui raviront les joueurs, et nous avons hâte de trouver de nouvelles façons d’exploiter toutes les capacités de la PS5 Pro à la fois sur ces titres et sur des jeux à venir, comme sur Marvel’s Wolverine » a dit Mike Fitzgerald, directeur de la technologie chez Insomniac. Marvel's sera donc une claque sur PS5 Pro... mais également sur PS5.

Source : PlayStation Blog.