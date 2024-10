Marvel's Wolverine connaît de nouveau changement au sein de ses équipes, à un an de la sortie du jeu sur PlayStation 5 et PS5 Pro.

Ça ne désemplit pas Insomniac Games. Après trois jeux Spider-Man, le PlayStation Studios poursuit sur les adaptations d'univers super-héroïques. Prochain titre très attendu, Marvel's Wolverine se fait attendre depuis déjà quelques années. Alors que le jeu est encore annoncé pour 2025, les choses bougent une fois de plus à la production.

Marvel's Wolverine en aura vu passer du monde

Ça joue aux chaises musicales à la direction de Marvel's Wolverine. En effet, il y a eu encore du changement récemment. Après Mary Kenney, d'autres personnalités quittent le navire. D'une part, une figure importante d'Insomniac a rejoint la concurrence. Il s'agit de Brian Horton, qui a visiblement suivi les mouvements internes chez Xbox pour rejoindre la concurrence cet été. D'autre part, Cameron Christian aurait échangé sa casquette de game director sur le nouveau titre d'Insomniac au profit d'une autre, encore inconnue.

Mais alors, qui pour remplacer les bonhommes ? Eh bien c'est à Marcus Smith qu'incombe désormais le rôle de directeur créatif sur Marvel's Wolverine. Il s'est déjà illustré par le passé sur des titres de renom, à l'instar de Sunset Overdrive et, dernièrement, le premier Marvel's Spider-Man. Il a donc déjà touché aux super-héros, un atout qui devrait profiter à son nouveau projet.

Enfin, s'agissant de la place de game director, elle a été confiée à Mike Daly. Lui aussi avait mis la main à la pâte sur Sunset Overdrive à l'époque. Plus récemment, les joueurs ont surtout pu apprécier son travail à un même poste sur Ratchet & Clank Rift Apart et Marvel's Spider-Man 2.

Ce sont donc deux personnalités d'expérience qui rejoignent le projet Marvel's Wolverine. Espérons seulement que de tels ré-aiguillages en cours de route seront de bonne augure pour le jeu. Mine de rien, ce sont des postes à responsabilité de premier plan qui sont touchées ici, et ce en fin de route puisque le jeu est attendu pour 2025 sur PS5 et la nouvelle console Pro.

Attendons les prochaines prises de parole de Sony et Insomniac pour voir ce qu'il en est. D'ailleurs, d'après les dernières rumeurs, Marvel's Wolverine pourrait bientôt se montrer. De fait, la fin d'année approchant, il n'est pas impossible que nous ayons droit à de nouvelles images lors des grosses conférences à venir.