Imaginez un peu naviguer entre les building de New York dans le costume de Spider-Man mais... en réalité virtuelle.

Il est assez incroyable de voir ce qu'il est possible de faire avec des connaissances en informatique et de la détermination. C'est ainsi que l'on peut apprendre la disponibilité du mod VR pour le très acclamé Marvel's Spider-Man, le tout grâce au travail acharné d'un certain Luke Ross, bien connu pour ses activités sur la réalité virtuelle.

Spider-Man oui, mais en VR

Pour le moment le mod n'est accessible que pour les abonnés Patreon (au prix de 11 euros par mois). Mais clairement en 1 mois si vous êtes déterminé et que vous avez du temps devant vous, cela est largement suffisant pour faire le tour du mod VR. Evidemment l'ensemble n'est accessible que sur PC et sa besogne inclut aussi Marvel's Spider-Man : Miles Morales. Le mod prend en charge la nouvelle technologie AER 2.0 développée par Luke Ross lui même. Il s'agit d'une technique d'amélioration des performances dans laquelle un seul œil est projette à la fois tandis que l'autre est reprojeté à partir de la dernière image. Cela permet de gagner en optimisation et donc inévitablement en framerate, une obligation pour ne pas avoir de nausées.

Le YouTuber Beardo Benjo a été le premier autorisé à découvrir le mod Marvel's Spider-Man VR et vous pouvez retrouver sa vidéo ci-dessous :

Alerte grosse configuration, les images ci-dessus ont été capturées à l'aide d'un Oculus Quest 2 ainsi qu'un GPU RTX 4090, un processeur i9 12900K et 64 Go de RAM DDR4. Rien que ça. Reste à voir aussi si ce mod VR ne va pas donner de grosses nausées. Car il vaut mieux avoir le cœur bien accroché pour faire des pirouettes dans le ciel de New York.

Ce n'est pas le premier créateur de contenu à travailler sur le jeu et on notera par exemple jedijosh920 qui montre à quoi ressemblerait le multijoueur dans Marvel's Spider-Man 2. Vous pouvez retrouvez les vidéos au sein de cette news.