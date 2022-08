Marvel's Spider-Man Remastered est disponible sur PC et forcément les moddeurs commencent à proposer tout et n'importe quoi à l'image de ce mod.

Il fallait s'y attendre avec la sortie du jeu sur PC et la possibilité de modder. Marvel's Spider-Man Remastered propose déjà des contenus complétements fous à l'image de "Become Uncle Ben" qui est disponible sur le fameux site de mod Nexus. Vous voyez déjà le problème ? L'oncle Ben est mort dans l'univers de Spider-man.

Une pierre tombale en guise de héros pour Marvel's Spider-Man

En fait le mod en question remplace le costume classique (réparé) par la pierre tombale de Ben Parker. Et comme le mode joue à fond le mauvais gout il est aussi possible de choisir la pierre tombale de Tante May, qui est pourtant bien vivante.

Vous pouvez retrouver l'illustration du mod en question à partir de 0:30 secondes. @Gaming with Griff Griffin

Ainsi le mode va vous permettre de venger "votre" mort et de massacrer du méchant à grand coup de pierre tombale. Une juste vengeance pour l'oncle Ben ? Si vous recherchez un mode déjanté, difficile de trouver pire. Par contre si vous voulez un mod plus sérieux et plus utile, sachez qu'il existe par exemple un contenu pour jouer avec le beau costume symbiote qui devrait normalement apparaitre dans Marvel's Spider-Man 2 et qui s'inspire du costume qui est visible dans le Spider-Man 3 de 2007 de Sam Raimi.

Quel mod attendez-vous avec impatience pour le jeu ? Ou quel costume voulez-vous pour votre Peter Parker ?