L'aventure culte Marvel's Spider-Man : Miles Morales va donc aussi avoir le droit à sa version PC. Plus exactement vous pourrez y jouer dès le 18 novembre 2022 et comme pour Marvel's Spider-Man celle-ci montre les muscles avec de belles spécificités.

Une belle version PC pour Marvel's Spider-Man : Miles Morales

En fait c'est même très semblable à la version PC de Marvel's Spider-Man Remastered avec des paramètres personnalisables et la prise en charge d'une large gamme de configurations matérielles, des PC haut de gamme aux appareils de jeu PC portables. Ainsi cette version PC proposera quelques ajouts comme plusieurs niveaux de qualité pour les reflets et les ombres en ray-tracing. Mais aussi évidemment la compatibilité pour les formats 21:9, 32:9 et 48:9. Car ce n'est pas la taille qui compte. Et enfin pour optimiser au mieux votre jeu, le DLSS 3.0 et les versions antérieures sont là aussi. D'ailleurs Nvidia s'en vante :

Evidemment les touches pourront être reconfigurées, et la manette DualSense branchée en USB permettra de profiter du retour haptique sur PC. Cette possibilité est surtout pour ceux qui sont allergiques au combo clavier/souris car le titre est parfaitement jouable avec le duo de périphériques.

Avec le large éventail de paramètres et de fonctionnalités graphiques, Sony a voulu s'assurer de rendre ce Marvel's Spider-Man : Miles Morales jouable pour un maximum de monde, vous pouvez ainsi retrouver le tableau avec les différentes configurations ci-dessous : @Sony

Enfin, si vous voulez préacheter Marvel's Spider-Man : Miles Morales c'est possible via Steam et Epic Games Store. Il sera ainsi possible de débloquer :

● Un pack de deux combinaisons, comprenant la combinaison TRACK et Into the Spider-Verse Suit

● Accès anticipé au gadget Gravity Well

● Trois points de compétence pour débloquer certaines capacités dès le début du jeu