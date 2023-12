Après les leaks sur Marvel's Wolverine, Marvel's Spider-Man et d'autres titres Insomniac Games, on apprend qu'un très gros projet ne sortira jamais sur PS5.

La semaine dernière, Insomniac Games (Marvel's Spider-Man 2) a été victime d'une cyberattaque criminelle. Comme vous le savez sûrement, les données personnelles d'employés actuels, passés et de collaborateurs indépendants ont été volées. Un acte qui pourrait avoir de bien mauvaises répercussions si ces informations se retrouvent sur la Toile. Ce n'est pas le cas à l'heure d'écrire ces lignes, mais en revanche, le groupe de pirates responsables de cette affaire a mis à exécution sa menace en divulguant tous les prochains projets du studio et surtout de nombreux détails à leur sujet avec des images à l'appui. Marvel's Wolverine ayant été le jeu le plus touché.

Ce nouveau jeu PS5 Marvel's Spider-Man abandonné

Les données d'Insomniac Games qui ont été piratées sont très nombreuses, et parmi elles, on a découvert plusieurs exclus PS5 / PS6 non annoncées avec des fenêtre de sortie. Dans l'ordre, le studio aurait pour objectif de sortir Marvel's Venom au cours de l'année fiscale 2025, Marvel's Spider-Man 3 durant l'année fiscale 2028, un Ratchet and Clank inédit pour l'année fiscale 2029 et un jeu X-Men lors de l'année fiscale 2030. Mais d'après un des documents, un multijoueur sur l'homme-araignée était aussi prévu. Pourquoi en parler au passé ? Car il n'existe plus.

Le journaliste Jason Schreier, qui est réputé comme la personne la plus fiable du milieu vidéoludique, a approché ses sources pour en savoir plus. Un multijoueur sur Peter Parker et ses comparses était dans les cartons, mais a été annulé il y a longtemps. « De nombreux documents qui ont été révélés étaient anciens et pourraient ne plus être d'actualité. C'est le cas d'un jeu multijoueur Spider-Man qui a été en vérité annulé il y a longtemps, d'après des personnes au fait des projets de la société » (via Bloomberg).

Était-ce le multi mentionné sur le slide de présentation de Marvel's Spider-Man 3 ou la rumeur sur un titre en ligne Spider-Verse ? Jason Schreier n'a pas fourni de commentaire sur le sujet, mais d'après ce qui est dit, ce projet a été vendu comme « GTA Online qui rencontre Spider-Man ». Un jeu online qui aurait vraisemblablement été pensé pour évoluer sur une longue période avec le but d'impliquer une communauté massive.

Le New Game+ arrive dans MS2 sur PlayStation 5

Si un multijoueur MS3 ou Spider-Verse a été annulé, peut-être que d'autres informations sont erronées comme la méthode de distribution de Marvel's Spider-Man 3. Dans une des images qui a circulé sur le web, il était fait mention d'un jeu découpé en deux parties. La première pour fin 2027 et la seconde pour fin 2028. Un modèle peu conventionnel dans le monde du jeu vidéo et qui pourrait clairement diviser.

D'ici à ce qu'on l'en apprenne plus, Insomniac Games veut soutenir autant que possible Marvel's Spider-Man 2 et promet l'arrivée d'une mise à jour pour le New Game+ pour début 2024. Un patch majeur qui comportera ce mode, mais aussi de nouvelles fonctionnalités. « Nous avons quelques nouvelles à propos du prochain patch de Marvel's Spider-Man 2. Nous savons que les joueurs attendent avec impatience des fonctionnalités comme le New Game+ et l'audio description, entre autres » a déclaré le studio.