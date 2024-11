En amont de la sortie le 7 novembre de la PS5 Pro, de nombreux jeux comme Marvel's Spider-Man 2 bénéficieront sur cette dernière d'une version « Enhanced », visant à en exploiter les capacités améliorées à plusieurs niveaux. PlayStation partage ainsi dans une courte mais aguicheuse vidéo le travail abattu par Insomniac Games en ce sens.

Marvel's Spider-Man 2 nous tisse un bel aperçu sur PS5 Pro

Alors que Marvel's Spider-Man 2 sera porté sur PC le 30 janvier 2025, Insomniac Games (qui ne développera malheureusement pas de DLC pour celui-ci) a en parallèle peaufiné son dernier excellent titre en date sur PS5 Pro. Comme promis lors de la présentation de la console par Mark Cerny, elle permettra de lier le meilleur des deux mondes entre Performance et Fidélité sur la console de base. Le titre pourra en effet y tourner à 60 images par seconde sans sacrifices sur la partie technique. On le remarque surtout dans la vidéo ci-dessous au niveau des reflets rendus par Ray Tracing et la distance d'affichage. Les détenteurs d'une PS5 Pro pourront donc se balancer à travers New York en toute fluidité et se régaler les yeux pendant la balade.

Les développeurs de Marvel's Spider-Man 2 saluent en ce sens la présence du PSSR, la technologie d'upscaling exclusive à la PS5 Pro via le machine-learning. Selon eux, celle-ci permet de réduire la charge de travail sur le GPU, offrant ainsi plus de ressources disponibles pour accentuer certains effets visuels comme les reflets. Reste maintenant à voir si le prix de la console en vaudra la chandelle, et comment se portera la version PC du jeu par rapport à son pendant « PS5 Pro Enhanced ».

Pour rappel, une longue liste de jeux portera ce fameux label en-dehors de Marvel's Spider-Man 2. Une cinquantaine de jeux seront pleinement optimisés pour profiter des capacités de la PS5 Pro (dont Alan Wake 2, Remedy s'étant fendu d'une présentation détaillée du travail abattu en ce sens). En supplément, des milliers de titres devraient être améliorés nativement en profitant du Game Boost relatif à la fiche technique plus robuste de la console.

Source : PlayStation sur YouTube