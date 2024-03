Insomniac Games ne laissera pas l’homme-araignée au placard ! Après deux succès grâce à Marvel’s Spider-Man 2 et de ses prédécesseurs, il ne peut pas s’arrêter là. Surtout que les fans en demandent toujours plus. Le directeur de la franchise lui-même avait déjà révélé vouloir aller plus loin : « Si Spider-Man 1 et Miles Morales étaient comme notre Iron Man, et Spider-Man 2 était comme Civil War, où allons-nous logiquement à partir de là ? Je pense que ce serait assez épique. Mais nous verrons. », pouvait-on entendre dans le podcast Friends Per Second, en octobre dernier. Cette fois, c’est au tour du doubleur de Peter Parker de s’exprimer, et ça promet !

Peter Parker a encore beaucoup à faire dans Marvel’s Spider-Man 3

Peter Parker a encore du boulot, selon Yuri Lowenthal, son doubleur dans Marvel’s Spider-Man. Dans une interview accordée à Variety, il évoque son expérience avec Insomniac Games, et explique le rôle qu’a eu Miles Morales dans le développement. Pour rappel, cette incarnation de Spider-Man est devenue très populaire grâce aux films d’animation et son apparition dans les jeux. Beaucoup de fans l’imaginent prendre la suite de Peter, surtout à cause de la scène finale de Marvel’s Spider-Man 2. Sauf que le comédien de doublage n’est pas d’accord. « Même si je pense que Peter adorerait croire qu’il peut simplement ne plus être Spider-Man et vivre une vie complètement normale, je ne pense pas que ce soit ce qui va se passer maintenant ».

Pour l’instant, Yuri Lowenthal n’a pas lu de script concernant un Marvel’s Spider-Man 3, mais il explique que Insomniac Games n’a surement pas encore eu le temps de s’y pencher. Le hack dont a été victime le studio laisse penser le contraire, le documents internes parlant déjà de quatre exclus PS5/PS6 du studio, ce qui tend à confirmer officiellement la trilogie. On y découvre aussi que ce nouveau chapitre pourrait arriver à la fin de l’année fiscale 2028, et peut-être en deux parties. Enfin, la mention « MP », pour multiplayer intrigue, mais le projet aurait depuis été avorté. Au vu de ces informations, on peut aussi imaginer que le groupe décide de faire une sorte de MCU. C’est à dire créer plusieurs jeux autour d’un même univers. C’est déjà ce qu’il commence à faire avec le très attendu Marvel’s Wolverine, toujours sans date de sortie, et un certain Marvel's Venom évoqué dans ces mêmes documents volés.