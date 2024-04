Démarrée en 2017 par Insomniac, la licence Marvel's Spider-Man s’est imposée en tant qu’exclusivité clé de PlayStation. C’est bien simple, on n'avait pas vu meilleure adaptation super héroïque depuis les Batman Arkham de Rocksteady. L’année dernière, Marvel’s Spider-Man 2 a encore mis la barre très haute, même s’il n’est pas exempt de défauts, le jeu est une réussite et le succès ne s’est pas fait attendre. Alors que l’ombre d’un gros DLC plane, Marvel’s Spider-Man 3, quant à lui, semble assuré et les ambitions sont déjà énormes pour deux des principaux intéressés.

De grosses ambitions pour Marvel's Spider-Man 3 ? Les acteurs en rêvent !

On l’a vu lorsque Insomniac a été piraté, le studio planchait sur un jeu multijoueur dans son Spider-Verse. Du gameplay s’était même trouvé sur la toile (la nôtre) et le résultat était ultra prometteur. L’univers de Spider-Man est vaste, on a déjà pu le voir dans les deux premiers jeux de la licence, mais pour Marvel's Spider-Man 3, ça pourrait peut-être aller encore plus loin. C’est en tout cas ce qu’espèrent les deux principaux intéressés, Yuri Lowenthal & Nadji Jeter, qui incarnent respectivement Peter Parker et Miles Morales en VO.

Au micro de nos camarades de chez IGN, les deux hommes nous ont partagé leurs envies pour le prochain épisode de la franchise et ils rêvent clairement de multivers. Les deux acteurs espèrent ardemment pourvoir voir leurs héros se battre aux côtés de plusieurs Spider-Man venus d’autres mondes comme Miguel O'Hara, le Spidey futuriste de la terre-928, le tisseur punk Hobart Brown de la terre 138 ou encore la version hindoue de Spider-Man, Paviitr Prabhakar de la Terre-50101. Des personnages hauts en couleur que l’on peut d’ailleurs apercevoir dans le film d'animation Spider-Man: Across The Spider-Verse.

Le multivers est à la mode, largement démocratisé par Marvel et son MCU au cinéma, bien que le procédé ne soit absolument pas nouveau, loin, très loin de là même. On l’a vu, Insomniac connaît son sujet, le jeu multijoueur avorté vendait franchement du rêve et s’il a été annulé, toutes les idées n’ont peut-être pas été rejetées. Avec des acteurs aussi rêveurs, des fans chauds comme la braise et un univers qui ne demande qu’à être découvert, le studio PlayStation a un véritable boulevard pour Marvel's Spider-Man 3. Reste maintenant à voir ce qu’il compte en faire.