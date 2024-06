Fin de l’année dernière, le studio Insomniac a subi un énorme piratage. De très nombreuses données se sont alors retrouvées dans la nature, dévoilant des informations sur un jeu Marvel’s Spider-Man multi malheureusement annulé, ou encore sur Marvel’s Wolverine, prochain jeu extrêmement attendu. Mais la troisième aventure du tisseur a également beaucoup fait parler d’elle et il semblerait qu’aujourd’hui, d’autres éléments se soient retrouvés sur les réseaux sociaux.

ATTENTION - Spoiler. Nous ne dévoilerons pas les images ici mais ce à quoi elles font référence. Pour celles et ceux qui n’ont pas fait Marvel’s Spider-Man 2, mieux vaut s’abstenir histoire de ne pas être spoilé. Vous êtes prévenus.

Des images qui donnent une idée de ce que pourrait être Marvel's Spider-Man 3

Comme repéré par Insider Gaming, une poignée d'images de jeu en préproduction a été découverte et partagée en ligne. Elles mettent en avant un personnage féminin, Silk aka Cindy Moon. Si le nom de Silk ne vous dit rien, celui de Cindy Moon a peut-être fait écho chez celles et ceux qui ont terminé le jeu, et c’est normal. La jeune femme apparaît brièvement à la toute fin de Marvel’s Spider-Man 2 dans une scène post-générique. Elle est invitée à dîner chez Miles qui fait alors sa rencontre. À la manière de Morales dans le premier jeu, Silk pourrait bien être la prochaine héroïne de Marvel’s Spider-Man 3.

Dans les comics, Silk se fait mordre par la même araignée qui a mordu Peter Parker. Elle développe alors des pouvoirs et devient une Spider Woman. Ses capacités diffèrent un peu de celles de Peter, mais restent assez proches. Un spider-sense, une agilité hors du commun, plus de force, un spider-sense surdéveloppé ou encore la capacité de tisser ses toiles elle-même. Dans certains comics, elle a également la possibilité de sentir la présence de Peter grâce à un lien très spécial qu’elle partage avec ce dernier. Une héroïne qui aurait donc toute sa place dans le Spiderverse d’Insomniac. Sur la papier ça vend quand même du rêve.

Silk dans les comics ©Marvel

Un bel avenir pour la franchise, mais rien n'est encore acté

Si Marvel’s Spider-Man 3 n’a pas été annoncé, il paraît évident qu’il le sera prochainement. La saga a le vent en poupe depuis le premier épisode et les jeux cartonnent. Dans son troisième épisode, Silk pourrait donc faire une entrée remarquée. Sur les images trouvées par Insider Gaming, on la voit virevolter dans les airs. Certains y reconnaîtront d’ailleurs les animations de Mile Morales. Rien de plus normal, ce sont ici clairement des images prototypes à un stade clairement pas avancé. D’ailleurs, il est bon de rappeler que si les images existent bel et bien et qu’il y a effectivement eu une tonne de leaks suite au piratage d’Insomniac, rien ne nous certifie que tout ceci soit repris à l’avenir. S’il s’agit bien d’images d’un jeu que nous n’avons toujours pas vu, les idées peuvent drastiquement changer d’ici là.

Mais dans tous les cas, ce qui est vrai, c’est que ça nous donne une idée de la suite et de la direction que pourrait prendre Insomniac. On le sait, le studio connaît son sujet et compte bien monter tout un univers. Il a d’ailleurs été confirmé que Marvel’s Wolverine en ferait partie. On peut donc s’attendre à voir de plus en plus de héros différents, et jouables, dans les jeux Marvel du studio, de quoi faire saliver les fans.