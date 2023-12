Le piratage des serveurs d'Insomniac Games a pris une toute autre ampleur depuis ce matin. Après que l'auteur ait fait part de sa volonté de publier les informations obtenues sur la Toile, il a mis ses paroles à exécution. Il a ainsi révélé d'importants détails sur Marvel's Wolverine avec des concept arts à l'appui. Le casting du jeu - avec les personnages et les comédiens pour les incarner - a par exemple leaké. Dans cette fuite massive, on a également eu vent des plans du studio pour les prochaines années, et dans le lot, on retrouve un certain Marvel's Spider-Man 3.

Marvel's Spider-Man 3 pourrait surprendre à sa sortie

Des leaks sur quatre exclus PS5 / PS6 Insomniac Games viennent de (re)confirmer l'existence de Marvel's Spider-Man 3. D'après les détails, la suite des aventures de Peter Parker et Miles Morales sont prévues pour l'année fiscale 2028. Mais une autre image qui fait le tour du web contient d'autres informations plutôt intrigantes. Selon ce cliché, le studio pourrait en quelque sorte imiter Marvel et notamment ses derniers films Avengers.

De quelle manière ? Marvel's Spider-Man 3 pourrait tout simplement être divisé en deux parties, avec des lancements séparés donc, ce qui laisse à penser que le contenu pourrait être encore plus conséquent ou les ambitions bien plus grandes. La partie 1 sortirait fin 2027, tandis que la partie 2 arriverait un an plus tard, pour fin 2028. Un bundle étant visiblement prévu en 2029 pour réunir les deux jeux. Si un tel format, assez inattendu pour un jeu vidéo, se confirme, il faudra peut-être s'attendre à un gros cliffhanger. La mort d'un personnage ? C'est une théorie qui émerge déjà et qui ne fera pas que des heureux.

La seconde révélation qui interroge, c'est la mention « MP » pour « Multiplayer ». D'après ce qui est écrit, un multijoueur pourrait sortir conjointement avec Marvel's Spider-Man 3. Serait-ce le fameux projet multi d'Insomniac Games ? Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, d'autant qu'on ne sait pas s'il existe encore, mais peut-être qu'il s'agit des nombreux jeux service en développement chez PlayStation. La PS5 ou la PS6 ne sont pas mentionnées clairement, cependant, il fait état du PC et du PS+ au niveau des projections de vente totales. Ce qui sous-entend que tôt ou tard, MS3 ne sera plus exclusif à 100% à la PlayStation 5 ou la PlayStation 6. Mais en soi, ce n'est pas véritablement une surprise et ça correspond à la nouvelle stratégie mise en place par Sony depuis plusieurs mois.

Des jeux Venom, Ratchet and Clank et X-Men sur PS5 / PS6 ?

Marvel's Spider-Man 3 n'est pas l'unique exclusivité PlayStation d'Insomniac Games. Les nouveaux leaks précisent en effet qu'un jeu Marvel's Venom est dans les tuyaux. Ce serait le premier titre à débarquer avec une fenêtre de sortie estimée à l'année fiscale 2028. Un épisode inédit de Ratchet and Clank lui emboiterait le pas pour l'année fiscale 2029. Quelque part durant l'année fiscale 2030, on retrouvera probablement le super-héros avec des griffes en adamantium, Wolverine, dans le cadre d'un jeu X-Men. Enfin, lors d'un précédent leak, on a aussi vu des références à Spider-Verse. Un futur soft ? Peut-être, à moins qu'il ne s'agisse du titre multijoueur évoqué plus haut.