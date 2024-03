L'exclusivité PS5 Marvel's Spider-Man 2 a offert un très beau spectacle aux fans de l'homme araignée. Un blockbuster grand public avec de gros moments d'action et qui correspond à ce que l'on pouvait attendre de cette suite. Sans surprise, ça a été un succès pour Insomniac Games et PlayStation qui ont écoulé plus de 10 millions d'exemplaires. Un carton qui déroule le tapis rouge à un nouveau jeu, ce qui semble bien être le cas. Marvel's Spider-Man 3 a déjà été aperçu et une théorie se dessine de plus en plus sur l'antagoniste principal du prochain épisode. Attention spoilers !!!!

Un méchant iconique et ultra attendu pour Marvel's Spider-Man 3

Insomniac Games a subi un piratage de grande ampleur à la fin de l'année dernière. Des données personnelles ont été dérobées, mais n'ont heureusement pas été partagées en ligne. En revanche, les plans du studio pour l'avenir l'ont été, et Marvel's Wolverine est le jeu qui a été le plus exposé. C'est à travers ces leaks qu'on a pu voir que la volonté de sortir un Marvel's Spider-Man 3 était bien réelle, même si ça ne surprend personne. Si vous avez fini Marvel's Spider-Man 2, vous avez connaissance de plusieurs choses teasées ici et là, y compris sur l'antagoniste qui pourrait venir taquiner les Spider-Man. Dernier avertissement !!!

Depuis quelques heures donc, une image du méchant voulu par Insomniac Games pour Marvel's Spider-Man 3 circule. On ne va pas la partager dans cet article, mais pour évoquer ce qu'elle représente, il faut au moins la mentionner. Il s'agit du Bouffon Vert. « Le récit du jeu de super-héros le plus vendu de tous les temps se poursuit dans Marvel's Spider-Man 3 avec une confrontation explosive avec un méchant dont l'histoire s'étend sur les trois jeux » peut-on lire sur la description qui sert de pitch à Insomniac Games pour obtenir le financement du jeu. Avec, comme précisé, un cliché de leur vision du protagoniste qui fait d'ailleurs débat. Et ce leak est très intéressant, car il vient renforcer des théories. Si vous n'êtes pas arrivés à la fin de Marvel's Spider-man 2, ne lisez surtout pas ce qui suit !!!

Deux théories possibles

À la fin de Marvel's Spider-Man 2, Harry Osborne est séparé du symbiote, mais se retrouve sur un lit d'hôpital dans un état grave avec des chances de rémission très faibles. Son père, Norman, demande alors au médecin de le maintenir en vie, tout en passant un coup de fil . « Allez, préparez le sérum G au plus vite ». Le sérum G comme... Gobelin connu également sous le nom de « Formule du Gobelin ». Le remède qui transforme Norman en Bouffon Vert, et qui est apparu dans le comics 40 Amazing Spider-Man de 1966.

La première théorie, c'est donc que le sérum-G sera utilisé pour sauver Harry Osborne, mais avec la contrepartie de le métamorphoser en Bouffon Vert dans Marvel's Spider-Man 3. Après Venom, pourquoi pas. Et lors d'une cinématique vers la fin, lorsque MJ, Miles et Peter échafaude leur plan pour arrêter leur ami rongé par le symbiote, Peter se sert d'une figurine de gobelin pour faire référence à Harry. Mais vu la scène, il ne s'agit probablement que d'une blague.

La seconde théorie, c'est que Norman Osborne sera le Bouffon Vert dans Marvel's Spider-Man 3. Il a tout pour le devenir avec toute cette colère et rage qui l'anime après le coma de son fils. Qui plus est, lors de la cinématique où le magnat d'Oscorp s'entretient avec le médecin, il porte une veste verte... Tiens, tiens. Avant les crédits, Norman va rendre visite à Otto Octavious, alias le Docteur Octopus, avec la volonté de se venger des Spider-Man.

« Qu'est-ce que tu veux ? (Octopus)

Les Spider-Man. Tu sais qui ils sont, n'est-ce pas ? (Norman)

Pourquoi ? (Octopus)

Ils ont détruit mon fils (Norman)

Bien. Personne n'est à l'abri de ces choses. Pas même toi, Norman (Octopus)

Tu écris quoi ? (Norman)

Le dernier chapitre (Octopus) »

Des mots qui viendraient confirmer cette théorie pour MArvel's Spider-Man 3.