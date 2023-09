Marvel's Spider-Man 2 est actuellement le jeu le plus attendu et il nous offre une dernière excellente nouvelle. De quoi rassurer tout le monde, indubitablement.

Avec Starfield désormais disponible, le prochain géant à débarquer est une exclusivité PlayStation : Marvel's Spider-Man 2. Après le triomphe du premier épisode en 2018, l'attente est à son comble. On peut à peine imaginer la pression médiatique et populaire pesant sur les épaules d'Insomniac Games. C'est tout simplement fou.

Marvel's Spider-Man 2, l'ultime ligne droite

Dans ce contexte, la crainte d'un retard est naturellement présente. Cependant, Insomniac Games vient de partager une nouvelle rassurante : Marvel's Spider-Man 2 est gold. Lorsqu'un jeu est déclaré "gold", cela signifie qu'il a achevé sa phase principale de développement et est prêt à être produit. Le terme gold renvoie en fait à la finalisation du jeu sur un "gold master", qui sera utilisé pour produire les exemplaires destinés à la vente.

En d'autres termes, un jeu gold est vu comme achevé en termes de contenu et de gameplay. Toutefois, comme en témoignent de nombreux cas, cela ne garantit pas une expérience sans bugs. Souvent, les développeurs poursuivent le travail sur des mises à jour qui seront appliquées après le lancement. Une routine bien connue. La nouvelle a été relayée via le compte Twitter officiel du studio :

À cette occasion, une vidéo avec les acteurs principaux annonçant la nouvelle a été dévoilée. Un vrai régal. Petit clin d'œil à Tony Todd, qui prête sa voix imposante à Venom dans le jeu. Les fans d'horreur le reconnaîtront pour ses rôles dans Candyman ou Destination finale. Marvel's Spider-Man 2 devrait une nouvelle fois marquer les esprits avec un casting de qualité.

Un épisode qui promet du lourd

Il est clair que Marvel's Spider-Man 2 a énormément à offrir. Il présentera notamment une carte bien plus vaste de New York avec l'ajout de quartiers comme le Queens, Brooklyn et Coney Island. Cette dernière est célèbre pour son parc d'attractions, visible dans Spider-Man : Homecoming, lieu de l'affrontement entre le Vautour et Spidey. En ce qui concerne l'intrigue, elle devrait être plus sombre, explorant des aspects inédits de Peter Parker et de Miles Morales. On sait notamment que Parker éprouve des difficultés à payer la maison de sa tante et qu'il ne peut se résoudre à la vendre.

À cela s'ajoute l'arrivée en ville de nouveaux antagonistes comme Kraven le Chasseur et ses troupes... La situation devient extrêmement tendue. Niveau gameplay, les combats seront plus aériens, enrichis par de nouvelles fonctionnalités, comme les Web Wings, pour une mobilité accrue. Nouvelle histoire, nouveaux personnages, nouvelles mécaniques. Marvel's Spider-Man 2 semble avoir toutes les cartes en main pour devenir un incontournable. Pour mémoire, cette suite est prévue pour le 20 octobre 2023 sur PS5. Gardons espoir pour une sortie sur PC dans les prochains mois, sans nécessairement attendre plus d'un an.