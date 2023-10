Les longs mois de silence et l'inquiétude de la communauté, qui poussaient Insomniac Games à répéter que Marvel’s Spider-Man 2 était en bon chemin et qu’il maintiendrait sa sortie pour cette année, semblent un lointain souvenir, et pourtant. Il ne reste plus que cinq jours avant de retrouver Peter et Miles pour de nouvelles aventures. La suite se sera faite attendre, mais elle est fin prête à tisser une nouvelle histoire sur PS5 ce 20 octobre 2023. Avant le grand jour, Insomniac Games a décidé de faire grimper la pression une dernière fois avec une ultime bande-annonce.

Un trailer de lancement pour Marvel's Spider-Man 2

Moins d’une semaine avant de retrouver les deux Hommes Araignées et MJ. 9 mois après les événements de Miles Morales, le maître et son apprenti vont devoir joindre leurs forces pour arrêter de nouvelles menaces. À commencer par Kraven le chasseur et ses mercenaires, qui ont décidé d’investir les rues de New York à la recherche de nouveaux challenges et d’une proie plus coriace. Entre lui, Lézard, Homme-sable et surtout Venom, les deux tisseurs n’auront visiblement pas le temps de s’ennuyer dans Marvel's Spider-Man 2. L’apparition d’un mystérieux symbiote qui semble avoir affecté Peter risque cependant de mettre à rude épreuve leur relation. « Peter commence à changer et gagne de nouveaux pouvoirs. Miles MJ, Harry et le reste de ses amis doivent l’aider alors qu’ils font face à la menace imminente d’un nouveau groupe de méchants », explique le studio.

Ce sont justement les enjeux narratifs et la transformation de Peter qui sont au cœur de cette ultime bande-annonce de Marvel’s Spider-Man 2. Casting, super-méchants, nouveaux pouvoirs et même façon de se déplacer inédites, le dernier trailer couvre tout ce qu’il y a à montrer avec une bonne petite dose de souffle épique histoire de faire grimper l’impatience des joueurs encore un peu plus. La plupart des fans ont d’ailleurs déjà pré-commandé leur exemplaire, ne serait-ce que pour mettre la main sur les deux costumes offerts : Archknight pour Peter et Shadow-Spider pour Miles, qui disposeront chacun de trois variantes de couleur. On rappelle au passage que 65 costumes seront disponibles dans le jeu, certains étant exclusifs aux éditions Deluxe/Collector, ce n’est pas drôle sinon.