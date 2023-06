Après de très longs mois à jouer avec les nerfs des joueurs, Marvel's Spider-Man 2 à accepter de se dévoiler lors du dernier PlayStation Showcase de Sony. Non pas avec une bande-annonce énigmatique pour teaser, mais bien avec un gros trailer de gameplay. Une vidéo qui dissimule un secret sur l'une des nouveautés principales de cette suite.

Marvel's Spider-Man 2 a encore des surprises pour les joueurs

Même si Insomniac Games a mis le paquet avec le trailer de Marvel's Spider-Man 2, il est évident que l'exclusivité PS5 n'a pas encore tout dit. Et ça se vérifie d'ailleurs au détour d'une nouvelle interview de Bryan Intihar. Le directeur créatif du jeu. Au micro d'IGN, celui-ci s'est exprimé sur le rendu « étrange » du costume de Symbiote de Peter Parker. Pour quelle raison la tenue a ce design plus organique ? La réponse se trouve dans le scénario.

« Comme vous l'avez vu dans le trailer de gameplay de Marvel's Spider-Man 2, le Symbiote a un fort impact sur le combat. Mais il affecte aussi l'histoire et son déroulement. Dans les comics, on peut voir la dimension agressive, de dépendance qui change la personnalité de Peter. Ce que nous allons explorer dans le jeu, c'est l'impact sur les gens qui gravitent autour de Peter. Les répercussions sur Miles, MJ et les autres ».

Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, la bande-annonce de Marvel's Spider-Man 2 y fait d'ailleurs référence. « Je peux vous dire que ce costume est plus complexe que ce que nous avons dévoilé en termes de gameplay. Ses origines expliqueront son apparence. Nous essayons autant que possible de faire en sorte que tout ce que nous faisons, y compris au niveau gameplay, ait une justification d'un point de vue narratif » ajoute t-il.

Crédits : PlayStation.

L'ajout du Symbiote a été mûrement réfléchi par le studio

Ce qui est sûr, c'est que l'arrivée du Symbiote dans Marvel's Spider-Man 2 n'a pas été une décision prise à la légère. À vrai dire, le costume aurait pu être de la partie en 2018. Sauf que visiblement, ce n'était pas le bon moment.

« Lors du développement de Marvel's Spider-Man, nous avons discuté des tenues que nous allions implémenter. Et comme vous pouvez l'imaginer, nous nous sommes posés la question à propos du costume noir de symbiote. Allions-nous l'ajouter avec un aspect purement cosmétique ou aller plus loin ? J'ai été surpris que les gens ne soient pas furieux de ne pas le voir. Nous comprenons que les attentes autour du Symbiote soient très élevées. Et nous voulions qu'il soit différent. Les mouvements de Peter et Miles sont basés sur la fluidité, la vitesse et l'acrobatie. Tandis que le Symbiote repose sur la puissance, la force, l'agressivité. Nous voulions que ça ressente dans la jouabilité ».

Le fait que le Symbiote impacte la personnalité de Peter aura également des conséquences sur le ton de Marvel's Spider-Man 2. Il sera en effet plus sombre que les précédentes aventures. « Kraven - qui apparaît au début du trailer - Venom, et maintenant Peter avec le Symbiote, font qu'il y aura naturellement des éléments plus sombres dans l'histoire. Il s'agit de respecter les personnages et ce qu'ils apportent à l'expérience. Qu'il s'agisse de Marvel's Spider-Man ou de Miles Morales, nos jeux ont toujours du coeur et de l'humour. Il faut un équilibre entre les thèmes et personnages plus sombres, et l'histoire très humaine avec beaucoup de coeur et d'humour. C'est ce qui a été le plus difficile, mais je pense que nous sommes parvenus à un bel équilibre finalement » précise le directeur créatif.

Marvel's Spider-Man 2 sortira en exclusivité sur PlayStation 5. Quand ? Après Final Fantasy 16, c'est une certitude, mais la date de sortie est aussi un secret bien gardé. Les rumeurs évoquent septembre voire le 20 novembre 2023.