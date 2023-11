Le jeu Marvel's Spider-Man 2, développé par Insomniac Games, n'a pas manqué de rencontrer un succès retentissant depuis son lancement le 20 octobre. Salué comme le "meilleur jeu de super-héros jamais conçu", il tire pleinement parti des performances de la PlayStation 5 pour déployer un monde ouvert dynamique et impressionnant. Un tel triomphe qui inspire naturellement les créateurs...

Marvel's Spider-Man 2 va opérer un très gros changement

Dans une récente interview avec Gizmodo, Ben Arfmann, directeur narratif, et Brittney Morris, scénariste chez Insomniac, ont partagé des informations croustillantes sur le jeu, ainsi que des révélations significatives sur le devenir des figures emblématiques de cette série. Un spoiler crucial concerne l'identité du "Spider-Man principal" pour les prochains opus. Prudence, des révélations importantes suivent et cette news contient des spoilers.

Quel sera le visage de Spider-Man à l'avenir ? Ceux qui ont achevé Marvel's Spider-Man 2 le savent déjà, mais le relais est passé à Miles Morales qui devient le 'Spider-Man' de référence. Peter Parker, quant à lui, s'efface provisoirement pour s'adonner à des occupations plus personnelles. Un repos bien mérité après une vie sous le masque très tourmentée.

Une transition qui va faire débat

Morris a insisté sur la transition naturelle de Miles vers le rôle de Spider-Man principal. Reprenant le flambeau de son mentor Peter Parker :

Cette évolution a paru cohérente pour nous tous. Et il semblait évident que cela se produise à un moment ou à un autre.

Elle met en lumière la progression de Miles qui, de ses premiers pas hésitants dans le jeu, finit par endosser la responsabilité de protecteur de la ville, allant jusqu'à soutenir Peter dans ses moments de faiblesse.

Arfmann confirme cette vision en déclarant : "Finalement, c'était la seule fin envisageable pour le jeu." Il va donc falloir se faire à l'idée, dans le jeu du moins, Miles Morales est désormais le principal Spidey. Il ne fait aucun doute que ce changement risque de diviser.

En effet, au-delà des habituelles remarques racistes (hélas), de nombreux fans sont profondément attachés au personnage original. Ils pourraient avoir du mal à accepter cette évolution. Le super-héros, créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko, a fait sa première apparition dans le comic book "Amazing Fantasy" #15, publié par Marvel Comics en août 1962. Depuis, Spider-Man est devenu l'un des super-héros les plus emblématiques et populaires au monde. Dans ce contexte, il est toujours délicat de modifier un visage si familier après tant d'années d'accoutumance.