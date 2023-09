Le State of Play avait écarté toute exclusivité, mais Marvel's Spider-Man 2 a eu une petite dérogation. Ca devrait être épique et Insomniac Games le montre.

Le dernier State of Play en date a mis en lumière plusieurs productions de ses partenaires comme convenu. L’éditeur n’est cependant pas venu les mains dans les poches et a apporté quelques productions maison dont la plus attendue de cette année : Marvel’s Spider-Man 2. Insomniac Games a fait un point sur le monde ouvert et les évolutions de l'exclusivité PS5, gameplay à l’appui.

Une map deux fois plus grande dans Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2 fera les choses en plus grand et Insomniac Games le prouve avec la bande-annonce du jeu diffusée lors du State of Play. Un principe qui se ressentira notamment du côté de son monde ouvert. La taille de la ville a presque doublé, notamment grâce à l’ajout de deux quartiers emblématiques : le Queens et Brooklyn. A cela s’ajoute les delta-toiles et une nouvelle mécanique, qui combinée au balancement, devrait permettre de parcourir la ville d’une façon inédite et plus rapidement que jamais. L’une des grandes nouveautés sera en revanche la possibilité d’interchanger entre les deux héros à tout moment dans le monde ouvert. Ce sera d’ailleurs presque instantané « grâce à la puissance de la PS5 ».

De nouvelles activités et histoires seront progressivement débloquées, certaines offrant un challenge plus corsé, mais aussi des récompenses de taille et des informations inédites. Certaines amèneront les joueurs jusqu’à des super vilains encore jamais vus dans l’univers de Marvel’s Spider-Man. Quelques activités demanderont en revanche d’incarner un héros précis. Ces nouvelles activités permettront surtout aux joueurs de personnaliser les deux tisseurs, notamment pour maîtriser de nouvelles capacités de combat et des compétences de déplacement. Les plus fashion se jetteront sur les nouvelles Spider-tenues et il y en aura un tas. Insomniac Games annonce 65 nouvelles tenues tirées des comics, films et de design originaux.