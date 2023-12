L'exclusivité PS5 Marvel's Spider-Man 2 est sur le marché depuis presque trois mois, et le jeu d'Insomniac Games a été à la hauteur des attentes. Certes, il y a toujours un problème au niveau des activités annexes en dépit d'une belle progression, mais cette suite a de nombreuses qualités. La narration comme les moments d'action y sont meilleurs. Le parkour est plus grisant que jamais et les pouvoirs du symbiote apporte une autre dimension aux combats. En bref, un très bon jeu de super-héros capable de satisfaire les fans de Peter Parker et Miles Morales. En revanche, depuis le lancement, certains regrettent l'absence d'une fonctionnalité hyper demandée. Ca arrive avec d'autres ajouts mais...

Du retard pour ce patch Marvel's Spider-Man 2 très attendu

Marvel's Spider-Man 2 est très bien dans son état actuel. Mais comme Marvel's Spider-Man à sa sortie en 2018, il manque quelque chose pour certains joueurs. Ce quelque chose, c'est le New Game Plus. Le mode qui permet de refaire complètement l'aventure, mais en conservant les améliorations débloquées. Le NG+ est donc absent de MS2 mais il devait être disponible cette année. Mais Insomniac Games annonce que ce ne sera finalement pas le cas. Afin de s'assurer que la mise à jour de Marvel's Spider-Man 2 qui apporte le New Game+ soit conforme à aux objectifs fixés par le studio, celle-ci est repoussée au début 2024.

Hey les hommes-araignées, Nous avons quelques nouvelles à propos du prochain patch de Marvel's Spider-Man 2. Nous savons que les joueurs attendent avec impatience des fonctionnalités comme le New Game+ et l'audio description, entre autres. Nous travaillons dessus et nous avons besoin de plus de temps pour réaliser des tests, afin de s'assurer que la qualité soit à la hauteur de nos standards. Nous prévoyons maintenant un déploiement de l'update pour début 2024. À mesure qu'on se rapproche de la sortie, nous partagerons avec vous une liste complète des fonctionnalités. Via Insomniac Games.

Insomniac Games n'a aussi probablement pas envie d'avoir recours au crunch pour une simple mise à jour Marvel's Spider-Man 2. Le studio carbure déjà suffisamment comme cela, et en plus, ce patch ne contiendra pas seulement le New Game Plus et d'autres options pour l'audio description.

Crédits : Insomniac Games via X.

Le NG+ de MS2 arrive en 2024 avec une autre grosse nouveauté

En plus du New Game+ et d'options d'audio description étoffées, Insomniac Games déclare qu'il sera possible d'agir sur le cycle jour/nuit de Marvel's Spider-Man 2. « Nous avons pris en compte vos retours et nous ajouterons également des fonctionnalités. Il y aura la possibilité de changer l'heure de la journée, les couleurs des tentacules et de rejouer les missions, pour n'en citer que quelques-unes. Nous avons hâte de vous en dire plus. En attendant, nous vous remercions de votre patience, alors que l'équipe oeuvre pour terminer la prochaine mise à jour de Marvel's Spider-Man 2 ». Un retard supplémentaire donc, mais les développeurs comptent se faire pardonner en offrant de beaux ajouts.

À côté de ça, le studio serait très occupé avec plusieurs projets plus ou moins avancés comme révélé par le leak de Marvel's Wolverine. Selon des documents, les magiciens d'Insomniac auraient du lourd en stock à commencer par Marvel's Spider-Man 3. Un troisième opus qui n'étonnera personne et surtout pas celles et ceux qui ont bouclé la dernière aventure. Ensuite, il y aurait le project RCE qui pourrait être associé à la licence Ratchet and Clank. Enfin, et c'est la grosse surprise, un jeu Spider-Man Spider-Verse serait dans les cartons. Certains suggèrent que ça pourrait prendre la forme d'un titre multijoueur, mais pour l'instant, impossible de savoir réellement. Le secret risque d'être gardé pendant encore quelque temps.