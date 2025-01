Le très bon Marvel's Spider-Man 2 a une jolie surprise et s'associe à l'un des plus gros succès de ces dernières semaines. L'homme araignée d'Insomniac Games fait son retour... même sur Xbox Series X|S !

Insomniac Games a peut-être commencé le travail sur Marvel's Spider-Man 3 même si, à ce stade, rien n'est confirmé. Mais avec plus de 11 millions d'exemplaires vendus (des chiffres assez vieux), nul doute que le studio et Sony Interactive Entertainment ont l'intention de faire revenir Peter Parker. Si vous avez fini le jeu, vous savez déjà qu'un troisième volet est tout à fait possible et même amplement suggéré par les développeurs. Et puis il y a aussi cette affaire de piratage de la société et des leaks qui en ont découlé, où un nouveau jeu était mentionné. En attendant, Marvel's Spider-Man 2 fait un beau cadeau aux joueurs de cet énorme carton.

Une double dose Marvel's Spider-Man 2 en janvier 2025

Marvel's Spider-Man 2 sera de retour avec une version PC dès le 30 janvier 2025. Comme à chaque portage, attendez-vous à l'ajout d'un meilleur ray-tracing, d'un support des écrans ultra-larges et tout une ribambelle de nouveautés spécifiques à la plateforme. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'Insomniac Games et PlayStation avaient un autre projet surprise pour l'homme araignée. Le super-héros va également débarquer dans Marvel Rivals. Alors oui, il est déjà dans le hero shooter de NetEase, mais là, vous pourrez avoir la tenue « Advanced 2.0 » (Avancée 2.0) de Marvel's Spider-Man 2.

« La tenue avancée 2.0 de Marvel's Spider-Man 2 arrive dans Marvel Rivals. Déverrouillez ce costume en boutique le 30 janvier, le jour même où Marvel's Spider-Man 2 sortira sur PC » annonce le compte X de PlayStation. Ce skin qui devra être débloqué dans la boutique in-game devrait être disponible sur toutes les plateformes, y compris sur Xbox Series X|S donc en toute logique. Plusieurs semaines après son lancement, Marvel Rivals est toujours un énorme carton après avoir été téléchargé plus de 20 millions de fois. Le free-to-play a connu son plus gros pic à 644 269 joueurs la semaine dernière, et actuellement, 235 406 personnes s'affrontent.

Source : PlayStation.