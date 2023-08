Fans de AAA ? Rassurez-vous, les derniers mois de 2023 s'annoncent énormes en termes de sorties, Marvel's Spider-Man 2 représentant le plus gros morceau de cette période. L'exclusivité PS5 a mis du temps à se dévoiler, mais on sait assez clairement ce qui nous attend maintenant. Deux tisseurs, un symbiote énervé, des super méchants prêts à en découdre et une ville de New York plus belle que jamais. Insomniac a misé très gros sur son prochain bébé, très gros oui. Marvel's Spider-Man 2 promet du lourd, dans tous les sens du terme.

Marvel's Spider-Man 2 lâche une info importante

Faire tenir la grosse pomme et des superhéros sur un SSD, visiblement, ça pèse pas mal. Oui, Marvel's Spider-Man 2 fera partie des poids lourds sur PS5, toute proportion gardée cependant. S'il est un peu plus gros que Horizon Forbidden West et ses 96 Go, il ne battra certainement pas les titans comme Star Wars Jedi Survivor (135 Go) ou encore le combo Call of Duty MW2 et Warzone 2 qui flinguent littéralement le SSD de nos consoles. Non, Marvel's Spider-Man 2 ne pèsera "que" 98 Go à son lancement. Une information qui nous vient de l'emballage de la PS5 collector aux couleurs du jeu.

La machine, présentée en juillet dernier, a été reçue par une poignée de petits chanceux. En plus d'une superbe PS5 et d'une DualSense collector, les joueurs ont également entre les mains une version numérique du jeu. Évidemment, ils doivent attendre la sortie, calée au 20 octobre prochain, avant de pouvoir poser les mimines dessus. Pour rappel, cette monstrueuse édition collector est vendue pour la coquette somme de 660 €. Il est encore possible d'en précommander une auprès de certains revendeurs d'ailleurs. Si jamais.

Rappelons que si vous avez précommandé le titre sur le PlayStation Store, vous pourrez choisir le téléchargement automatique pour qu'il s'installe dès qu'il est disponible.

Une suite encore meilleure que son illustre aîné ?

Un monde ouvert, ça pèse généralement très lourd. Et quand il s'agit d'un jeu qui promet autant que Marvel's Spider-Man 2, encore plus. En effet, cette nouvelle aventure nous permettra d'incarner à la fois Miles Morales et Peter Parker dans une ville de New York toujours aussi sublime. Le costume de Symbiote de ce dernier devrait pimenter le jeu et la relation entre les deux supers-héros, qui devront pourtant se montrer plus unis que jamais pour faire face à Venom, Kraven le Chasseur et les autres antagonistes qui terrorisent l'agglomération.

Marvel's Spider-Man 2 devrait aussi nous en mettre plein la vue, même s'il n'y aura malheureusement que deux modes graphiques : le mode Fidélité en 4K native à 30 fps avec ray-tracing et le Performance en 4K dynamique à 60 fps sans ray-tracing. Comme pour le remaster du premier opus, un mode Performance RT (4K dynamique en 60 fps) pourrait quand même arriver ultérieurement.