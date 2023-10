Marvel's Spider-Man 2 détaille son premier gros patch et ajoute de nouvelles fonctionnalités. L'une d'elle va d'ailleurs vous sauver la vie, dans tous les sens du terme. On a même le droit à un bon gros coup de polish.

Marvel's Spider-Man 2 est enfin sorti ! Fermement attendu par une armée de joueurs, l'exclusivité PS5 est désormais disponible depuis le 20 octobre 2023 pour tout le monde. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le hit cartonne déjà. Après une excellente réception par la presse, ce sont désormais les joueurs qui sont pour la plupart aux anges. Il suffit de jeter un œil aux retours ci et là, la grande majorité s'éclate sur le titre d'Insomniac et félicite notamment la mise en scène, les graphismes et les animations, assez incroyables dans leur genre. Histoire de peaufiner davantage son poulain, le studio a dégainé un premier gros patch qui, en plus d'améliorer les performances, ajoute de nouvelles fonctionnalités.

Un premier patch indispensable pour Marvel's Spider-Man 2

Avec le patch 1.001.002, Marvel's Spider-Man 2 offre la possibilité aux joueurs de choisir un mode de vibration adapté à leur expérience de jeu. Ils peuvent désormais choisir entre trois profils selon leurs envies. Même son de cloche pour l'enceinte embarquée dans la manette. Vous pourrez ici aussi choisir différents profils pour définir notamment la fréquence d'utilisation. Enfin, c'est une fonctionnalité plutôt essentielle qui va littéralement vous sauver la vie. Elle s'ajoute avec ce patch 1.001.002, c'est la guérison automatique.

Cette facette du gameplay n'est disponible qu'avec le patch day one, c'est d'ailleurs l'une des raisons qui a fait qu'Insomniac a mis en garde les joueurs sur le fait qu'ils devaient impérativement télécharger le patch avant de lancer leur jeu. L'Auto Heal permet d'utiliser la jauge de concentration (Focus) pour se soigner automatiquement lorsque la barre de vie passe sous un certain seuil. En somme, c'est une technique qui pourrait bien vous sauver en cas de gros problèmes. Pour le reste, le patch se contente de fournir quelques ajustements ici et là en corrigeant notamment quelques bugs résiduels et en passant un ultime coup de polish.

Notes de patch 1.001.002 Marvel's Spider-Man 2 sur PS5

Nouvelles fonctionnalités

Paramètres de vibration : Basculez entre Expérience, Fonctionnel ou Aucun

: Basculez entre Expérience, Fonctionnel ou Aucun Guérison automatique : lorsqu'elle est activée, quand la Jauge de concentration (Focus) complète est disponible, vous pouvez désormais l'utiliser pour guérir automatiquement lorsque votre barre de vie est en dessous d'un certain seuil.

: lorsqu'elle est activée, quand la Jauge de concentration (Focus) complète est disponible, vous pouvez désormais l'utiliser pour guérir automatiquement lorsque votre barre de vie est en dessous d'un certain seuil. Modes haut-parleur de la manette : basculer entre Expérience, Fonctionnel ou désactivé

: basculer entre Expérience, Fonctionnel ou désactivé Esquive parfaite : une couleur à contraste élevé a été ajoutée à l'effet des esquives parfaites pour améliorer la clarté visuelle.

Corrections générales et ajustements