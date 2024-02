C’était l’un des plus gros jeux de l’année 2023, Marvel’s Spider-Man 2 continue de se mettre à jour quelques mois après sa sortie. Équilibrage, corrections de bugs divers et ajustements variés… Les joueurs ont eu leur lot de correctifs jusqu'ici. Mais en ce début février, Insomniac Games vient de faire une annonce qui devrait plaire : la prochaine grosse mise à jour va ajouter des fonctionnalités très demandées et elle arrive très, très vite !

De nouvelles fonctionnalités ultra demandées arrivent sur Marvel's Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2 aura le droit à un gros patch dès le mois prochain. En mars donc, vous pourrez profiter de nouvelles fonctionnalités très attendues par la communauté d’après Insomniac. En tête, c’est surtout le New Game Plus qui va intéresser les amoureux des deux tisseurs. On n'a pas encore de détails sur ce tout nouveau mode, même si l’on se doute que l’on pourra profiter de quelques bonus supplémentaires. Mais qu'à cela ne tienne, la mise à jour va arriver très vite. À côté de ça, des costumes inédits seront également de la partie ainsi que de nombreuses nouveautés encore non annoncées.

Insomniac Games n’en dit pas plus mais nous donne rendez-vous le 7 mars prochain. On aura assurément le droit à des nouvelles d’ici quelques semaines pour nous préparer à cette future mise à jour. En attendant, vous pouvez profiter de votre Marvel’s Spider-Man 2 sur PS5 et vous préparer pour le NG+.