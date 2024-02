Le harcèlement en ligne est un véritable fléau qui, au-delà de toucher certains individus isolés, peut aussi frapper des groupes ou même des entreprises entières. Bien sûr, le monde du jeu vidéo n'échappe pas à ce problème, c'est le moins que l'on puisse dire. Cette fois, cela concerne le studio Insomniac Games, à qui l'on doit notamment le très récent Marvel's Spider-Man 2. Des membres de l'équipe s'expriment d'ailleurs officiellement à ce sujet sur les réseaux sociaux pour s'en plaindre. Et on peut les comprendre.

Quand Marvel's Spider-Man 2 provoque de la haine en ligne

Dans le monde du développement de jeux vidéo, le harcèlement des créateurs par des fans exigeant des mises à jour est malheureusement devenu un phénomène trop courant. Cette semaine, Insomniac Games, le studio derrière Marvel's Spider-Man 2, se trouve contraint de faire face à une vague de critiques en raison d'un manque d'informations concernant les prochains contenus à venir. Une histoire totalement folle.

En effet, Aaron Jason Espinoza, community manager chez Insomniac Games, a publié un message sur Twitter, rapidement appuyé par James Stevenson, community director en personne. Ils soulignent notamment le caractère enfantin et absurde de menacer violemment des développeurs de jeux vidéo pour obtenir des mises à jour. « Envoyer des menaces violentes aux développeurs de jeux sur des sujets liés au développement est puéril et franchement stupide. Ne faites pas ça. Nous savons que vous souhaitez des mises à jour et des informations. Nous travaillons pour vous les fournir aussi rapidement que possible, compte tenu des circonstances extraordinaires auxquelles notre équipe a été confrontée. »

Une situation très complexe

On peut s'en douter, les circonstances extraordinaires mentionnées par Stevenson font sans doute référence au piratage subi par Insomniac Games l'année dernière, qui a entraîné la fuite sur le web de plusieurs projets à venir du studio, y compris certains qui n'ont pas encore été annoncés. Ce fut le cas notamment pour le très attendu Marvel's Wolverine. On imagine que dans ces terribles conditions, où l'on rappelle que des données personnelles des membres du studio se sont retrouvées à la vue de tous (papiers d'identité notamment), la priorité du moment n'était clairement pas de corriger les bugs de Marvel's Spider-Man 2. Imaginez un peu le désarroi et la détresse de l'équipe de développement si, en plus de ce sordide piratage, l'équipe doit en plus gérer des menaces. Une preuve de plus que l'être humain peut parfois être totalement stupide.

Quant à Marvel's Spider-Man 2, Insomniac Games prévoit de sortir une mise à jour majeure du jeu incluant un mode New Game Plus, ainsi que la possibilité de changer l'heure de la journée dans le jeu, de rejouer des missions, et plus encore. La sortie est prévue pour début 2024, mais aucune date précise n'a encore été communiquée.