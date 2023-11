Marvel's Spider-Man 2 vient de déployer un nouveau patch et il ne va pas juste apporter des correctifs. Une bonne nouvelle attend les joueurs, surtout les plus attentifs d'entre eux.

Marvel's Spider-Man 2 vient à peine de sortir des fours d'Insomniac Games que des joueurs se tournent déjà vers l'avenir. Pourtant, le studio continue de prendre soin de son nouveau-né. Cela se traduit par de nombreux patchs déployés au fur et à mesure des retours de la communauté. Et justement, il y en a un nouveau qui est arrivé sur le jeu. Seulement voilà, il n'est pas juste là pour corriger des bugs. Il a ajouté quelque chose qui n'a pas échappé à certains joueurs, et cela pourrait en dire beaucoup sur le futur du titre.

Un indice sur le DLC de Marvel's Spider-Man 2 ?

Le jeu est maintenant en version 1.001.004, et celle-ci marque peut-être un tournant pour le contenu à venir. Pour cause, un élément bien particulier est revenu dans le jeu : le panneau du bureau d'avocats Nelson & Murdock. Si vous n'êtes pas familier avec ce dernier, sachez qu'il s'agit d'une référence à Daredevil. Ce petit clin d'œil au justicier peut paraître anodin, mais pour une poignée de fans, il n'y a aucune place au doute. Ils sont persuadés que nous avons affaire à un indice sur le premier DLC de Marvel's Spider-Man 2. Autant dire que la communauté est en train de s'affoler.

Mais alors, pourquoi tant de remue-ménages pour un détail comme ça ? En fait, quelques jours avant la sortie de cette mise à jour, le réalisateur du jeu a eu une entrevue avec IGN, et il a tenu des propos plutôt étranges. Il a notamment dit aux joueurs de « garder l'œil ouvert » lorsqu'on lui a parlé des références à Daredevil. Pour le moment, rien n'a été confirmé, mais il paraîtrait donc étrange que ça n'aille pas plus loin. D'autant plus que le panneau avait été supprimé, avant de revenir avec cette update pour Marvel's Spider-Man 2. Ce serait presque trop gros pour être une coïncidence.

Image prise par LachesisHD

Ceci dit, on ne sait pas si le DLC ou standalone de Marvel's Spider-Man 2 concernera vraiment Matt Murdock. Il pourrait simplement être au casting du jeu, sans être au centre de l'action. D'ailleurs, le responsable senior de la narration, Jon Paquette, a récemment indiqué qu'un spin-off pourrait voir le jour sur Venom. Le studio se basera sur « ce que veulent les fans ». Par conséquent, si la majorité des joueurs souhaitent jouer le symbiote, Insomniac Games répondra à leurs demandes. Verra-t-on alors Daredevil dans le jeu ? Affaire à suivre.

La notes de patch pour la version 1.001.004

Voici la liste des changements apportés par le patch 1.001.004 pour Marvel's Spider-Man 2. Celui-ci s'attaque à des petits bugs visuels qui impactaient l'expérience, mais également à des problèmes techniques plus conséquents. On pense notamment à un bug qui coinçait un boss dans le décor, ou un autre qui bloquait le joueur lors d'une phase de jeu bien précise.