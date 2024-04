Dans sa dernière mise à jour, le jeu Marvel's Spider-Man 2 a corrigé un problème technique majeur qui affectait l'utilisation des variantes du costume classique de Spider-Man. Ce correctif, inclus dans la version 1.002.003 du jeu, résout une frustration commune parmi les joueurs, qui se voyaient jusqu'à présent incapables d'équiper ces tenues emblématiques. Du moins, pour une partie d'entre eux. Voilà ce que l'on sait.

Marvel's Spider-Man 2 et les costumes

Le costume classique de Spider-Man, connu pour son design fidèle aux premières apparitions du super-héros dans les bandes dessinées, est un favori des fans pour son esthétique nostalgique. Ce costume n'est pas seulement un choix esthétique. Mais joue également un rôle dans l'expérience immersive du jeu, permettant aux joueurs de se sentir pleinement intégrés dans l'univers. Pour rappel, le costume Classique est basé sur l'apparence originale de Spider-Man dans Amazing Fantasy #15. Et c'est le costume que Peter portait au début de Marvel's Spider-Man (2018).

Marvel Spider-Man 2 propose une variété de costumes. Chacun offrant une expérience visuelle unique tout en restant fidèle à l'esprit des différentes époques de l'histoire du personnage. Chaque tenue est méticuleusement conçue pour refléter non seulement les pouvoirs et les technologies de Spider-Man mais aussi son évolution à travers le temps. Des costumes tirés directement des films. Mais aussi des séries animées et des bandes dessinées permettent aux joueurs de personnaliser leur expérience selon leurs préférences.

La correction de ce bug est une amélioration significative pour Marvel's Spider-Man 2. Car elle assure que les joueurs peuvent accéder à tout le contenu du jeu tel qu'il était initialement prévu. Cela démontre l'engagement des développeurs. Et surtout l'écoute dont ils font preuve... Car le bug fut reporté sur les forums officiels. On vous l'accorde le patch note est assez léger.