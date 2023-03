Un développeur de Marvel’s Spider-Man 2 a lâché une miette d'information autour du jeu. Il n’en fallait pas plus pour que les fans la décortiquent et théorisent.

Marvel's Spider-Man 2 n’est pas attendu avant cet automne et les fans se languissent de nouvelles images. Depuis son annonce, la suite des aventures de Peter Parker et Miles Morales s’est montrée particulièrement discrète. Les développeurs avaient tenu à les rassurer : l’exclusivité PS5 se montrera quand le moment sera le plus opportun. En attendant cette grande révélation, les joueurs doivent se contenter de rumeurs, si ce n’est de bribes d’informations laissées par des employés d’Insomniac Games. L’un d’eux y est justement allé de son teasing autour d’une nouveauté pour le jeu et potentiellement Marvel’s Wolverine.

Une nouvelle technologie pour les dialogues de Marvel's Spider-Man 2 ?

C’est sans aucun doute l’exclusivité PS5 la plus attendue de cette année. Marvel's Spider-Man 2 se montrera quand Insomniac Games sera prêt, mais cela n’empêche pas les développeurs de faire doucement monter la sauce à petits coups de teasing. Lors d’un récent livestream du studio Elan Ruskin, lead engine programmer, a fait une déclaration qui n’est pas passée inaperçue. Celui qui planche actuellement sur la suite du Tisseur a expliqué que son prochain jeu s’appuierait sur une nouvelle technologie pour les dialogues que l’on nous promet d’ores et déjà comme étant « cool ».

Évidemment, l’employé n’a pas plus élaboré le fond de sa pensée, mais il se pourrait malgré tout que cette nouveauté soit également utilisée pour Marvel’s Wolverine également. A l'heure actuelle, on ne peut que spéculer sur sa nature. Cela pourrait prendre la forme d'un arbre de choix de dialogues avancé, d'un système reposant sur le fait qu'il y ait deux personnages principaux ou tout simplement de discussions plus avancées avec les PNJ. Tout porte donc à croire qu’Insomniac Games ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Le studio semble avoir à cœur de proposer de véritables nouveautés pour Marvel's Spider-Man 2, même pour les aspects les moins apparents.

Le diable se cache dans les petits détails, mais des changements en termes de gameplay devraient également être attendus. Lesquels ? Il faudra patienter jusqu’à la prochaine prise de parole du studio, qui pourrait avoir lieu cet été en amont de l’E3 et du Summer Game Fest 2023. Yuri Lowenthal, l’acteur incarnant Peter Parker, est quant à lui confiant. Les fans devraient être impressionnés tant Marvel's Spider-Man 2 est massif. « Je peux vous garantir qu’il est grandiose », avait-il alors déclaré il y a quelques mois. Il ne reste plus qu’à patienter pour découvrir tout cela par nous-même.