Le dernier patch pour l'exclusivité PS5 Marvel's Spider-Man 2 sortie le 20 octobre 2023 remonte à avril. Le prochain à venir dans quelques jours, numéroté 1.003.000, sera similaire dans ce qu'il apporte. À savoir de nouvelles combinaisons, dont certaines plairont sans doute aux fans, des améliorations de la stabilité et des correctifs pour une meilleure expérience de jeu.

Marvel's Spider-Man 2 tisse un nouveau patch pour sa combinaison

Depuis sa sortie l'année dernière, Marvel's Spider-Man 2 a rencontré un éclatant succès, avec plus de 11 millions de copies écoulées dans le monde. En attendant un DLC que l'on escompte centré sur le super-vilain Beetle (et d'autres grosses exclusivités PS5 qui se font désirer), Insomniac Games continue de patcher nos deux Tisseurs préférés. La mise à jour 1.003.000 est attendue le 18 juin et, si elle ne rajoute pas de nouvelles fonctionnalités, fera certainement plaisir à celles et ceux aimant changer la garde-robe de Peter et Miles.

Elle comprendra en effet huit nouvelles combinaisons pour nos deux super-héros new-yorkais. Certaines donneront sans doute le sourire aux fans, avec notamment leurs costumes respectifs dans l'excellent film d'animation Into The Spider-Verse. Miles récupère également sa tenue noire et dorée iconique issue du spin-off du premier opus. Les autres proviennent de collaboration avec les artistes Colm Dillane (KidSuper), Vini Jr, Lando Norris et Rina Sawayama. Vous pouvez toutes les retrouver, avec des commentaires de leurs créateurs, via l'article de blog dédié à ce nouveau patch sur PlayStation.Blog.

Outre ce nouveau contenu gratuit, la future mise à jour de Marvel's Spider-Man 2 en profitera également pour améliorer la stabilité globale du jeu. Insomniac Games a enfin précisé que des correctifs seront appliqués basés sur le retour des joueurs. Tel sera notamment le cas s'agissant d'alterner plus facilement entre la capacité de parade et de déplacement entre le symbiote et les bras mécaniques. Rendez-vous le 18 juin pour des notes de patch complètes.