La sortie de Marvel's Spider-Man 2 n'a jamais été aussi proche. Et là, il n'y a aucune exagération, puisque le nouvel opus arrive demain sur PlayStation 5. Les fans de l'Homme-Araignée sont en joie et on a hâte de pouvoir se balancer à nouveau à travers les rues de New York. Seulement voilà, Insomniac Games a dévoilé une information de dernière minute la veille de l'arrivée du jeu. Elle confirme les craintes de plusieurs joueurs après certains leaks.

Marvel's Spider-Man 2 copie son aîné

Le retour de Peter Parker et Miles Morales est attendu au tournant, et c'est bien normal. Les nombreuses vidéos de présentations du jeu ont su faire saliver, et dans nos colonnes, nous avons jugé que le résultat était à la hauteur des attentes. Il n'y a maintenant plus qu'à attendre quelques heures avant de pouvoir enfin s'y mettre. Néanmoins, toutes les fonctionnalités promises par le jeu ne seront pas disponibles le jour J. Tout d'abord, nous avons le fameux New Game Plus. Ce dernier permet, une fois l'aventure terminée, de recommencer une partie en conservant son équipement. Enfin, il ne sera pas possible de rejouer les missions du jeu, ou du moins pas encore.

En effet, c'est James Stevenson, le porte-parole d'Insomniac Games, qui a annoncé la nouvelle sur Twitter. Il a toutefois nuancé son propos, puisque, comme on pouvait s'y attendre, le studio travaille sur l'ajout de ces fonctionnalités particulièrement demandées. Par contre, il ne faut pas compter sur leur présence le jour de la sortie de Marvel's Spider-Man 2. Sans surprise, quelques joueurs ont été un peu déçus suite à la réponse de Stevenson. Celui-ci a donc procédé à une petite piqûre de rappel.

Le NG+ n’était pas une fonctionnalité disponible day one pour Marvel's Spider-Man. Nous avons ajouté le New Game+ environ 6 semaines après le lancement.

Comme il l'explique, le New Game Plus n'était pas non plus accessible lors du lancement de Marvel's Spider-Man en 2018. Il a fallu patienter pendant six semaines avant de le voir faire son entrée en scène. Pour l'instant, on ne sait pas s'il en sera de même pour ce deuxième opus, car aucune fenêtre de sortie n'a été communiquée. Mais vu le contenu que réserve cette nouvelle itération, il y aura largement de quoi s'occuper en attendant son arrivée. Il en sera sûrement de même pour les missions rejouables.

Dernière mise en garde

Avant de vous lancer à corps perdu dans cette expérience exaltante, il est important de jeter un œil à la petite mise en garde donnée par les développeurs. Ces derniers insistent sur le fait de télécharger le patch Version 1.001.002 qui offre de nombreuses améliorations. Cela aussi celles et ceux qui possèdent une version numérique de Marvel's Spider-Man 2. Dans ce cas, rien de plus simple, il suffit de... lancer le jeu.