Insomniac Games vient de publier une nouvelle mise à jour pour Marvel’s Spider-Man 2, visant à améliorer la stabilité du jeu et à corriger certains problèmes visuels. Cette mise à jour, nommée version 1.004.001, a été pensée spécialement pour rendre l’expérience de jeu plus fluide, notamment avec l’arrivée du support de la PS5 Pro.

Quelles sont les améliorations pour Marvel's Spider-Man 2 ?

Après avoir rendu le jeu compatible avec la PS5 Pro, Insomniac Games s’est penché sur des ajustements techniques pour que les joueurs profitent de cette puissance supplémentaire sans accroc. Cette mise à jour a corrigé plusieurs points, dont un bug notable dans le costume Advanced Tech de Miles Morales. Certains joueurs avaient remarqué que le masque de ce costume apparaissait en blanc selon les styles. Ce souci visuel est désormais réglé.

En plus de ce correctif, la mise à jour inclut des améliorations pour réduire les plantages et les saccades. Elle règle aussi un problème de scintillement lors des voyages rapides. Ces ajustements garantissent une expérience de jeu plus fluide, quel que soit le rythme de vos déplacements dans l’univers du jeu.

Alors que Marvel’s Spider-Man 2 fête son premier anniversaire, certains fans espéraient voir du contenu scénarisé supplémentaire. Pourtant, Insomniac Games a confirmé qu’il n’y aurait pas de nouvelles aventures pour Spider-Man. Une déception pour ceux qui attendaient de nouvelles histoires, mais le studio reste concentré sur la qualité de l’expérience existante.

Plusieurs patchs à la suite

Pour rappel, la dernière mise à jour de Marvel's Spider-Man 2 apportait deux nouveaux modes graphiques, pensés pour les utilisateurs de la PS5 Pro : le mode Performance Pro et le mode Fidelity Pro. En mode Performance Pro, activé par défaut, les joueurs bénéficient d'une fluidité de 60 FPS tout en conservant la qualité visuelle du mode Fidelity standard, grâce à la technologie Spectral Super Resolution de PlayStation. Ce mode active également les effets de ray tracing pour des reflets réalistes, des effets sur l’eau, et une profondeur dans les vitrages, offrant ainsi une expérience fluide sans compromis sur la qualité d’image. Le mode Fidelity Pro, de son côté, se concentre davantage sur les détails visuels et vise une fréquence de 30 FPS. Bref, le jeu souhaite vraiment jouer à fond la carte de la PS5 Pro.

