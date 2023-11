Marvel's Spider-Man 2 s'est offert une nouvelle mise à jour, et elle apporte quelques changements bienvenus à l'expérience. Le jeu n'en sera que plus fort.

Avez-vous eu l’occasion de (re)partir à l’aventure avec Peter Parker et Miles Morales ? Marvel’s Spider-Man 2, c’est la grosse réunion de cette année pour tous les fans de super-héros qui se respectent. En particulier bien évidemment des férus de l’Homme-Araignée. Sans surprise, le jeu est un franc succès, et Insomniac Games compte bien s’en occuper comme il se doit. Ainsi, le studio a déployé un nouveau patch pour rendre l’aventure encore plus plaisante.

Un nouveau patch pour Marvel's Spider-Man 2

Décidément, la ronde des mises à jour n’est pas prête de s’arrêter pour ce nouvel opus. Il faut dire qu'il rencontre une popularité assez impressionnante. Seulement 11 jours après sa sortie, Marvel's Spider-Man 2 s'est vendu à plus de 5 millions de copies. C'est absolument démentiel, et on le sait, ça ne va faire qu'augmenter. Nous entrons maintenant dans la période de Noël. Les cadeaux vont couler à flots, et on se doute que le nouvel opus de la franchise va se retrouver dans pas mal de foyers. La firme derrière le jeu doit donc l'affiner le plus possible, et ce, même après sa sortie.

C'est la raison qui explique tous ces patchs qu'a reçus Marvel's Spider-Man 2 depuis son lancement, entre autres. Nous accueillons aujourd'hui sa version 1.001.005. Au programme, de nombreux correctifs qui vont venir s'occuper de bugs récalcitrants. Certains d'entre eux passent relativement inaperçus, tandis que d'autres peuvent carrément bloquer le joueur. Et ce n'est jamais plaisant de devoir redémarrer sa console pour régler un problème technique. Hormis ces retouches, on nous promet une amélioration globale de la stabilité. En bref, il n'y a pas de meilleur moment pour s'y mettre sur PS5.

Notes de patch version 1.001.005

Chose promise, chose due, voici la liste complète des changements apportés par cette update 1.001.005 pour Marvel's Spider-Man 2. Alors, elle n'est pas bien longue, mais vous allez voir que nous n'avons pas uniquement affaire à des petites modifications.

Général