Marvel's Spider-Man 2 vient de recevoir une mise à jour taillée pour la PS5 Pro. Insomniac Games a lancé deux nouveaux modes graphiques, Performance Pro et Fidelity Pro, qui exploitent au maximum les capacités de la console. En plus, plusieurs options de réglages permettent d’affiner les effets de ray tracing pour une expérience de jeu visuellement impressionnante.

Deux nouveaux modes pour Marvel's Spider-Man 2

Avec le mode Performance Pro, activé par défaut sur PS5 Pro, les joueurs peuvent profiter d’un gameplay ultra-fluide à 60 images par seconde. Ce mode conserve la qualité visuelle du mode Fidelity standard, grâce à la technologie PlayStation Spectral Super Resolution. Tous les effets de ray tracing sont activés : reflets réalistes, ray tracing sur l’eau et intérieurs des fenêtres. Ce mode est idéal pour ceux qui veulent la fluidité sans compromettre la qualité d’image.

Le mode Fidelity Pro, quant à lui, cible une fréquence de 30 FPS et se concentre sur les détails visuels avancés. Ce mode ajoute plus de piétons, un trafic plus dense et des détails encore plus poussés dans les textures comme les cheveux. Avec ce mode, les joueurs peuvent aussi expérimenter deux nouvelles options de ray tracing : RT Reflections et RT Key Light Shadows. En combinant ces paramètres avec le VRR (taux de rafraîchissement variable) ou le mode 120 Hz, il est possible de jouer avec des effets visuels poussés tout en maintenant une bonne fluidité.

Nouveaux réglages ray tracing

La mise à jour propose également de nouveaux réglages de ray tracing dans Marvel's Spider-Man 2 pour personnaliser l’aspect graphique du jeu :

RT Key Light Shadows : cette option permet de créer des ombres réalistes générées par la lumière du soleil, surtout visibles dans les grandes scènes urbaines. Elle remplace les cartes d’ombres classiques pour un effet plus naturel, mais est uniquement disponible en mode Fidelity Pro.

: cette option permet de créer des ombres réalistes générées par la lumière du soleil, surtout visibles dans les grandes scènes urbaines. Elle remplace les cartes d’ombres classiques pour un effet plus naturel, mais est uniquement disponible en mode Fidelity Pro. RT Reflections & Interiors : ce réglage ajuste la résolution des reflets ray-tracés.

: ce réglage ajuste la résolution des reflets ray-tracés. RT Ambient Occlusion : cette option améliore l’éclairage ambiant pour donner plus de profondeur aux scènes. En mode Medium, elle renforce l’occlusion ambiante, et en High, elle ajoute des rebonds de lumière pour un rendu plus réaliste et immersif.

Grâce à cette mise à jour, les joueurs peuvent ajuster les graphismes en fonction de leurs préférences : qualité visuelle ou fluidité. Les options VRR et 120 Hz permettent de tirer le meilleur parti des effets ray tracing sans compromettre la performance.

Source : Insomniac Games