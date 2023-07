Ce n'est pas une nouveauté, certains jeux vidéo sont tout simplement interdits dans certains pays. La cause peut être multiple : critique d'un gouvernement comme Battlefield 3 en Iran en 2011, ou encore The Last of Us en Russie pour du contenu LGBT. Cette fois c'est au tour de Marvel's Spider-Man 2 de s'en prendre plein la tête. Où ca et pour quelle raison ?

Marvel's Spider-Man 2 dans le collimateur au Moyen-Orient

L'édition numérique Deluxe de Marvel's Spider-Man 2 a donc été retirée des PlayStation Stores des Émirats arabes unis et d'Arabie Saoudite le mois dernier. Les joueurs et utilisateurs PS5 ont également noté qu'ils ne pouvaient plus précommander le jeu quelques heures seulement après le lancement des pages du magasin. Les deux versions ne montrent pas non plus la date de sortie et le prix, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres pays comme ici en France. De fait, les fans du Moyen-Orient pensent qu'une interdiction est imminente, ou que le jeu sera clairement retardé pour retirer certaines scènes. L'information est sortie via une déclaration du compte de fan MSM ACCESS sur Twitter (que l'on nomme maintenant "X") :

Des joueurs du Moyen-Orient sur le subreddit Marvel's Spider-Man PS4 affirment qu'ils avaient précommandé le jeu avant qu'il ne soit retiré de la plateforme, mais que le résultat est le même pour eux. De plus Sony n'a communiqué aucune information à ce sujet pour le moment. Bref c'est le flou complet.

Quelle est la raison de cette potentielle interdiction ?

Les raisons sont nombreuses et les explications multiples. Il se peut que Marvel's Spider-Man 2 soit retardé pour la localisation/traduction ou pour supprimer certains aspects... Récemment par exemple FF16 a été interdit en Arabie saoudite pour avoir montré à l'écran un baiser gay entre deux hommes. Partant de ce postulat, il est possible que le jeu sur Spidey présente un personnage LGBT. Certains fans pensent notamment à Felicia Hardy (Black Cat) qui est bisexuelle dans le Comics et qui pourrait très bien avoir droit à une scène de baiser avec une femme dans le jeu vidéo. Bref au Moyen-Orient on ne plaisante clairement pas avec ce genre de contenu et c'est l'hypothèse la plus probable. Dans le détail voici ce que peut voir un joueur PS5 du Moyen-Orient actuellement sur le PS Store :