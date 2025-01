Marvel's Spider-Man 2 réserve une surprise inattendue en s'associant à l'un des plus grands succès récents. Et contre toute attente, le célèbre homme-araignée d'Insomniac Games fait même une apparition sur Xbox Series X/S !

Alors que rien n’a encore été officialisé, il est fort probable qu’Insomniac Games ait déjà entamé le développement de Marvel’s Spider-Man 3. Avec plus de 11 millions d’exemplaires vendus, un chiffre qui date un peu, il ne fait aucun doute que Sony Interactive Entertainment et le studio ont tout intérêt à prolonger les aventures de Peter Parker. Ceux qui ont terminé le jeu savent d’ailleurs que tout est en place pour une suite, largement suggérée par les développeurs.. En attendant une annonce officielle, Marvel’s Spider-Man 2 réserve une belle surprise aux joueurs de ce véritable succès en s'invitant dans un autre jeu.

Marvel's Spider-Man 2 fait une apparition dans un autre jeu

Spider-Man va donc faire son entrée dans Marvel Rivals sous une forme différente. En effets, bien qu’il soit déjà présent dans le hero shooter de NetEase, cette fois-ci, les joueurs pourront débloquer le costume « Advanced 2.0 » issu de Marvel's Spider-Man 2. La bonne nouvelle, ce costume est accessible sur toutes les plateformes, y compris Xbox Series X/S. C'est donc disponible dès maintenant ! Pour le prix il faut débourser 1 600 unités en jeu pour acheter le pack.

Marvel Rivals continue d’ailleurs de séduire. Plusieurs semaines après son lancement, le jeu a été téléchargé plus de 20 millions de fois. Le free-to-play a atteint un pic impressionnant de 644 269 joueurs la semaine dernière, avec actuellement 235 406 joueurs en ligne. Un succès qui ne faiblit pas ! C'est tout simplement énorme et une preuve en plus que l'univers Marvel cartonne toujours autant chez les joueurs. Tant que la qualité est au rendez-vous... On comprend mieux l'intégration du skin Marvel's Spider-Man 2 dans le titre.

Vous l’avez compris, l’objectif est d’annoncer, ou plutôt promouvoir l’arrivée du jeu sur PC. Les joueurs pourront d'ailleurs profiter d’un ray-tracing amélioré, du support des écrans ultra-larges et de plusieurs autres optimisations sur Marvel's Spider-Man 2. Le premier jeu avait été une belle réussite, malgré quelques bugs au lancement qui avaient rapidement été corrigés. On espère qu’il en sera de même cette fois-ci et que tout se déroulera sans accroc.

Source : Insomniac