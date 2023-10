Marvel's Spider-Man 2 était l'une des sorties les plus attendues de cette année, et ça y est, nous pouvons enfin y jouer. Le titre a eu la chance de ne pas souffrir de gros problèmes techniques. D'autres n'ont pas eu cette chance le jour de leur lancement. Des bugs sont bien évidemment décelés çà et là, et Insomniac Games se charge de s'en occuper aussitôt. Et il y a justement un gros souci dans le jeu qui a été remarqué par la communauté. Celui-ci n'a clairement pas plu à certaines personnes, et le studio a pris les choses en main.

Marvel's Spider-Man 2 a fait la polémique

Nous avons ainsi droit à un nouveau petit patch qui vient tout juste d'être déployé. Marvel's Spider-Man 2 passe donc en version 1.001.003. La mise à jour n'est pas bien grosse, puisqu'elle pèse seulement 552 Mo. En même temps, les changements ne sont pas conséquents, mais la firme a corrigé un gros problème. En fait, il s'agit plus d'une incohérence qui a été laissée là par l'équipe de développement. Comme on dit, c'est une belle bourde.

Dans Marvel's Spider-Man 2, incarnerPeter Parker et Miles Morales, en sachant qu'on peut intervertir entre eux à tout moment. Ils ont tous les deux leur propre chambre, et une erreur a été aperçue dans celle de Miles. Le drapeau sur le mur n'est pas celui de Porto Rico, mais celui de Cuba. La confusion est sûrement due à leur ressemblance au niveau de la façon dont ils sont construits. Une partie des joueurs n'y a pas prêté attention, tandis que d'autres n'ont pas apprécié ce manque de précision dans la représentation de la culture du Tisseur. Heureusement, c'est maintenant corrigé.

Cette petite update ne règle pas uniquement le problème du drapeau. Elle améliore la stabilité et s'occupe d'un bug visuel qu'on pouvait avoir après une longue session de jeu sur Marvel's Spider-Man 2. D'une manière générale, il ne faut pas s'attendre à de grosses retouches. C'est surtout un patch qui vient rectifier une petite bourde la part d'Insomniac Games qui s'est empressé de faire ses excuses. « Nous comprenons que la représentation exacte est importante et nous regrettons grandement cette erreur. Nous nous excusons sincèrement et ferons mieux à l’avenir ».

Notes de patch pour la version 1.001.003

Voici la liste complète de la notes de patch pour Marvel's Spider-Man 2 :