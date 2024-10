Plus d'un an après la sortie du blockbuster Marvel's Spider-Man 2 en exclusivité sur PS5, une idée abandonnée a fait surface en ligne avec du gameplay.

Marvel's Spider-Man 2 a dépassé les 11 millions de ventes dans le monde entier. Des chiffres officiels partagés par Sony qui datent cependant du 20 avril 2024. D'après des leaks, Insomniac Games devrait relancer la machine avec au moins un DLC consacré au Scarabée, même si rien n'a été confirmé pour l'instant. On ne sait d'ailleurs toujours pas si la feuille de route interne pour le suivi du jeu est maintenu ou s'il y a eu des changements. En attendant, un nouveau secret a été découvert et c'est très prometteur pour la suite.

Un leak sur un élément supprimé de Marvel's Spider-Man 2

Si Marvel's Spider-Man 2 ne prend aucun risque, et qu'il garde encore quelques travers comme des activités annexes peu engageantes, c'est une suite très efficace avec de gros moments d'action et des surprises. Dans notre test, on a par exemple regretté le peu d'intérêt de l'infiltration en raison de l'IA ou encore une mécanique reprise de Ratchet and Clank Rift qui aurait mérité d'être plus creusée que cela. Grâce à un leak, qui circule actuellement sur les forums de Reddit, on apprend également que les combats auraient pu peut-être être encore plus percutants avec des doubles coups de grâce.

Dans la vidéo de gameplay de Marvel's Spider-Man 2, qui provient sûrement du hack massif d'Insomniac, on voit en effet l'homme araignée donner un double coup de pied sauté à deux adversaires différents. Le super-héros saute aussi sur le dos d'un ennemi, lance ses toiles sur un autre pour l'agripper et fait en sorte que les deux se percutent pour les éliminer. On constate très clairement que cet aspect n'était pas finalisé et a donc été abandonné par Insomniac Games. Pour quelle(s) raison(s) ? On peut tout imaginer. L'équilibrage des combats de Marvel's Spider-Man 2 aurait peut-être été affecté par exemple. Il n'est pas du tout rare que des idées soient exécutées, puis après coup, totalement supprimées pour une telle raison.

Pour l'instant, le studio n'a pas fait de commentaire, mais peut-être qu'on aura une explication dans les jours ou semaines à venir. Et bien que cette idée n'ait finalement pas été retenue pour Marvel's Spider-Man 2, tout n'est pas perdu ! On pourrait peut-être même la revoir dans Marvel's Spider-Man 3, qui sait.

Source : Reddit.