Une scénariste de Marvel's Spider-Man 2 aurait-elle dévoilé la date de sortie de l'exclusivité PS5 à l'avance ? On fait le point sur la nouvelle rumeur du jour.

Les rumeurs autour de Marvel's Spider-Man 2 se font plus insistantes ces derniers jours. Alors que la page officielle du jeu est disponible sur le PS Store et qu’un employé de Insomniac Games y est allé de son teasing, c’est désormais l’une des scénaristes du jeu qui aurait lâché par inadvertance une fenêtre de sortie pour l’exclusivité PS5.

Une fenêtre de sortie pour Marvel's Spider-Man 2 ?

Nouvelles spéculations autour du jeu . Muré dans un long silence depuis son annonce en septembre 2021, l’exclusivité PS5 s’est faite plus que discrète. A chaque événement majeur de l'année, les fans espèrent de nouvelles images, en vain. Les développeurs se sont pourtant montrés rassurants : le jeu est toujours prévu pour 2023. Mais quand exactement ? Le CV d’une scénariste pourrait avoir donné un indice. Selon Jamie Meyer, Marvel's Spider-Man 2 serait prévu pour l’automne 2023.

Aperçu du CV d'une scénariste de Marvel's Spider-Man 2 (via Twitter)

Une information à prendre avec beaucoup de recul, car il pourrait tout aussi bien s’agir d’informations qui n’avaient pas été mises à jour. Elles ont d’ailleurs depuis été corrigées et ne laissent plus transparaître aucun indice quant à la date de sortie de Marvel's Spider-Man 2. De notre côté on penche plutôt pour une fenêtre de sortie initiale qui pourrait être devenue caduc en fonction de l'avancée du développement.

Il faudra s’armer de patience pour avoir le fin mot de l’histoire, Insomniac souhaitant communiquer quand le moment sera le plus opportun. L’ajout d'une page sur le PS Store laisse cependant entrevoir que les choses vont dans le bon sens en interne. On espère une annonce de l'exclusivité PS5 très vite pour être fixé. On rappelle que le jeu va opérer un gros changement pour l'un des personnages principaux, qui devrait avoir un rôle clé dans le scénario de cette suite tant attendue.