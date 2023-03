Faute de communication de la part de Sony, les joueurs PS5 se raccrochent à la moindre petite information ou leak autour de Marvel's Spider-Man 2. Le géant Hasbro a dévoilé ce mercredi 22 mars 2023 sa figurine Marvel Legends consacrée à la version du jeu de Miles Morales. La description officielle du produit laissait alors entrevoir une grosse surprise quant à l’histoire de cette suite particulièrement attendue au tournant. Une nouvelle qui a rapidement enchanté les fans, mais gare à la déception.

Du multivers dans Marvel's Spider-Man 2 ?

Les leaks s'enchaînent pour Marvel’s Spider-Man 2. Alors qu’un acteur dévoilait hier la fenêtre de sortie du jeu, c’est désormais un célèbre fabricant de jouets qui vend la mèche sur l’un des aspects les plus surprenants de l’histoire. Hasbro a en effet dévoilé sa figurine officielle de Miles Morales où on le voit affublé d’un costume sensiblement similaire à celui du premier épisode avec des gants électriques. Le site spécialisé CBR a pu mettre la main sur l’objet en question et découvrir en avance la description qui accompagne le jouet. Il y est alors écrit noir sur blanc que Marvel’s Spider-Man 2 baignera lui aussi dans le multivers.

Le produit explique ainsi que le nouveau Spider-Man découvrira des « alliés et ennemis à travers le multivers et chez lui à New York alors qu’il travaille avec son mentor, Peter Parker. » La description fait également mention des gants «Venom Power » qui rendent les mains de Miles électrifiées. Rapidement, la nouvelle a fait le tour de la Toile et les gros titres dans la soirée d’hier. Les fans ont commencé à imaginer les plus grandes folies en termes de casting, certains espérant même une petite apparition de Wolverine pour teaser leur prochain jeu PS5.

Une grosse erreur d'Hasbro

Malheureusement, Hasbro a confirmé qu’il s’agissait d’une énorme boulette. La mention du multivers dans la description de produit officielle était une erreur « ne représentant pas l’histoire qui sera racontée dans Marvel’s Spider-Man 2 », a expliqué un représentant du fabricant au média américain après que la nouvelle ait pris de l’ampleur.

En d’autres termes, quelqu’un de l'entreprise s’est emmêlé les pinceaux avec le film Spider-Man : Across the Spiderverse, dans lequel les personnages du jeu auront un caméo. Il faudra s’armer encore un peu de patience pour avoir des nouvelles de l’exclusivité PS5. Si l’on en croit l’interprète de Venom, le jeu devrait profiter d’une grosse mis