Le moment est venu. Marvel’s Spider-Man 2 est dès à présent disponible. Les joueurs peuvent enfin retourner se balancer dans les rues de New York aux côtés de Peter Parker et Miles Morales. Et maintenant, quel avenir attend la licence ? Un DLC, un standalone ou un troisième opus ? Nous avons justement eu une information à ce sujet de la part d’un des développeurs d’Insomniac Games.

Un spin-off sur un grand méchant de Marvel's Spider-Man 2 ?

Plusieurs questions ont accompagné la sortie de cette suite tant attendue. Déjà, y aura-t-il des DLC dans le futur ? Il serait étrange de ne pas voir Marvel's Spider-Man 2 reproduire le même schéma que son aîné. Il n'y aura peut-être pas autant d'extensions, mais il est peu probable de n'en voir aucune. Mais un spin-off verra-t-il le jour à l'image de celui dédié à Miles Morales ? Le responsable senior de la narration, Jon Paquette, a apporté quelques éléments de réponse à ce propos à l'occasion d'une interview pour Insider.

Avant toute chose, il ne faut pas être pressé. Le chantier de Marvel's Spider-Man 2 était colossal, et maintenant qu'il est terminé, les développeurs vont prendre un peu de repos. Après cela, ils se pencheront de plus près sur l'avenir du jeu. Cela étant, Insider a tout de même demandé à Paquette si un spin-off sur Venom allait voir le jour. Celui-ci n'a pas donné de réponse précise. Il a simplement expliqué qu'Insomniac Games envisagera le futur de ce nouvel opus en se basant sur un facteur bien précis : « ce que veulent les fans ».

Nous allons écouter les fans et nous allons nous demander : « D’accord, que veulent vraiment les fans ? » Nous parlerons de tout ça après avoir eu le temps de dormir et de prendre des vacances.

Ainsi, si les joueurs chantent à l'unisson « nous voulons un standalone sur Venom », il se pourrait bien que les développeurs acceptent de le faire. Il est visiblement déjà très demandé par une partie de la communauté. Ce n'est d'ailleurs pas surprenant, puisque c'est l'un des antagonistes les plus iconiques de la saga. Celui-ci est maintenant dans Marvel's Spider-Man 2 et on a hâte de le voir en action. Pour rappel, le jeu est uniquement disponible sur PS5. Dans nos colonnes, nous lui avons attribué la note de 8/10, ce qui doit vous donner une idée de sa qualité.

Deux fonctionnalités qui manquent à l'appel

Marvel's Spider-Man 2 possède bien des fonctionnalités, mais il y en a deux qui manquent à l'appel. Nous avons d'abord le New Game Plus, puis la possibilité de rejouer les missions du jeu. Le NG + permet, une fois l'aventure terminée, de recommencer une partie en conservant son équipement. Son absence est particulièrement regrettée par certains joueurs, mais ce n'est que temporaire. Le studio planche activement sur l'ajout de ces fonctionnalités très demandées par la communauté. Elles devraient débarquer dans environ six semaines, puisque c'est le temps qu'il a fallu au New Game + pour arriver dans le premier Marvel's Spider-Man.