Suite à la terrible attaque par ransomware envers Insomniac Games en fin d'année dernière, Marvel's Spider-Man 2 n'avait presque plus aucun secret à cacher. Mais le concept art d'un futur DLC a réussi à s'extirper de cette toile... pour leaker tout fraîchement.

Un futur super-vilain de Marvel's Spider-Man 2 déploie ses ailes

Après un fulgurant succès en octobre dernier, l'exclusivité PS5 Marvel's Spider-Man 2 et Insomniac Games ont été frappés au cœur. Un violent hack a entraîné des leaks en masse autour du jeu et des futurs projets de son studio. Parmi eux, une référence à un DLC centré sur le super-vilain Beetle. Dans l'univers des comics, c'est à l'origine le mécanicien Abner Jenkins qui se cache derrière cette identité de criminel. Le concept art qui a fraîchement leaké semble cependant s'intéresser à une autre Beetle, Janice Lincoln. Pour la petite histoire, il s'agit de la fille de Tombstone, un méchant récurrent dans les jeux d'Insomniac Games.

Il semblerait donc que sa fille ait décidé de reprendre le flambeau de son père pour donner du fil à retordre à nos deux Tisseurs. Plus précisément, son costume prendrait la forme d'une armure bardée de nouvelles technologies. Si ce concept art en cavale s'avère exact, Peter Parker et Miles Morales auront maille à partir avec ce super-vilain bientôt dans Marvel's Spider-Man 2.

Un nouvel arc narratif pour les Tisseurs

Le travail des deux super-héros semble donc loin d'être terminé dans Marvel's Spider-Man 2. Après une histoire principale spectaculaire, Insomniac Games aurait ainsi encore beaucoup d'idées pour tourmenter nos deux Tisseurs. Reste maintenant à savoir quand ce nouvel arc narratif sera déployé. Les dernières nouvelles officielles du jeu remontent au mois dernier avec le déploiement d'un patch majeur.

En plus de Marvel's Spider-Man 2, Insomniac Games porte bien son nom. Le studio phare de Sony travaille en effet notamment sur Marvel's Wolverine, ainsi que d'autres jeux Spider-Man. Malgré le terrible coup porté par les hackers et des licenciements, le travail de ces super-héros dans la vraie vie continue, bon gré mal gré. Parmi les dommages collatéraux de ces tristes développements, un jeu Spider-Man multijoueur pourtant très prometteur a malheureusement été annulé. Ce malgré un engouement certain de la part des fans.