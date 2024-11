Parfois, les studios de jeux vidéo savent surprendre et ravir leurs joueurs en leur offrant de beaux cadeaux. Ce genre de geste, souvent pour remercier la communauté de son soutien, renforce le lien entre les créateurs et les fans, et crée une ambiance de partage et de reconnaissance. Cette fois, c’est au tour d'Insomniac Games, le studio derrière Marvel’s Spider-Man 2, de montrer sa gratitude.

Marvel's Spider-Man 2 vous offre un DLC

Fans de Marvel’s Spider-Man 2, préparez-vous à une bonne surprise ! Insomniac Games et Sony ont décidé de rendre gratuit le Pack de Tenues Cool et Stylé, auparavant vendu à 4,99 euros. Un beau geste pour les joueurs qui veulent personnaliser leurs héros et enrichir leur expérience de jeu !

Ce pack offre tout un ensemble d’options pour pimper vos aventures dans Marvel’s Spider-Man 2 :

Une tenue exclusive pour Peter Parker

Une tenue unique pour Miles Morales : Miles aussi a droit à un style inédit pour se démarquer dans l’univers Spider-Man.

: Miles aussi a droit à un style inédit pour se démarquer dans l’univers Spider-Man. 10 stickers pour le mode Photo : pour tous les amateurs de photo dans le jeu, ces stickers permettent d’ajouter une touche fun et créative aux clichés.

: pour tous les amateurs de photo dans le jeu, ces stickers permettent d’ajouter une touche fun et créative aux clichés. Deux cadres pour le mode Photo

Comment récupérer le Pack de Tenues Cool et Stylé ?

C’est très simple ! Rendez-vous sur le PlayStation Store. Une fois téléchargé, il sera accessible directement dans le jeu, prêt à être utilisé. En offrant ce contenu gratuit, Insomniac Games renforce les liens avec sa communauté tout en attirant de nouveaux joueurs. Marvel’s Spider-Man 2 continue de se distinguer comme l’une des meilleures expériences de jeu de l’année 2023/2024, et ce type de mise à jour gratuite ne fait que consolider cette position.

Une version PS5 Pro

Récemment, Marvel's Spider-Man 2 a offert une expérience optimisée pour la PS5 Pro, avec un rendu en 60 images par seconde sans concession sur la qualité visuelle. Grâce au Ray Tracing et à une distance d'affichage étendue, les reflets et les effets visuels sont encore plus immersifs. La technologie PSSR, un système d'upscaling par machine learning, réduit la charge du GPU et libère des ressources pour embellir encore davantage les graphismes.

