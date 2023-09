Le mois d'octobre 2023 est bénit par les fans de Marvel, puisqu'il marque la sortie de Marvel's Spider-Man 2. Cette suite s'annonce plus grande, plus dense, et toujours aussi nerveuse. Histoire de ne pas proposer exactement la même recette aux joueurs, Insomniac Games a apporté du nouveau dans la balance. Cela concerne aussi bien le terrain de jeu que le gameplay. Et justement, deux mécaniques inédites viennent tout juste d'être révélées.

Marvel's Spider-Man 2 vous donne l'embarras du choix

Ces deux nouvelles fonctionnalités sont un peu particulières. En effet, elles seront désactivées par défaut. La décision de jouer avec sera donc entre nos mains. La raison derrière ce choix est simple, elles influencent le gameplay d'une façon assez inattendue. La première concerne les dégâts de chute. Eh oui, il sera enfin possible de les déclencher via le menu Options. Cela devrait corser la difficulté, même si on ne connait pas encore ses limites. Effectivement, rien ne nous dit que foncer à toute vitesse sur un immeuble n'aura pas de conséquences. En fait, nous ne savons pas si ça concerne uniquement la chute libre ou, d'une manière générale, les collisions violentes. Les développeurs souhaitent en tout cas qu'on personnalise l'expérience de Marvel's Spider-Man 2 comme bon nous semble.

Nous constatons de plus en plus que les joueurs aiment pouvoir personnaliser leur expérience. Pour ces joueurs, nous avons ajouté la possibilité d’activer les dégâts de chute, mais aussi la sensation lorsqu'on se balance avec le paramètre Swing Steering Assist. Doug Sheahan

Cette déclaration de Doug Sheahan, directeur principal de la programmation, fait aussi mention d'un paramètre « Swing Steering Assist ». Cette assistance au balancement, c'est la deuxième fonctionnalité inédite propre à la suite de Marvel's Spider-Man. Insomniac Games n'a pas vraiment expliqué en détail ce que cela incombe, mis à part le fait qu'on pourra modifier le balancement avec Miles et Peter. Vu le nom de l'option en question, elle sert probablement à assister le joueur lorsqu'il se dirige vers un objectif précis. Elle le remet peut-être automatiquement sur la bonne voie s'il s'écarte trop de celle-ci ? La réponse le 20 octobre prochain sur PS5.

Il pleut des nouveautés

Marvel's Spider-Man 2 a un bon paquet de surprises en réserve. Parmi elles, on retrouve une carte qui promet d'être deux fois plus grande grâce à l'ajout de deux quartiers : le Queens et Brooklyn. Divers gadgets inédits pourront être utilisés, comme les delta-toiles, et l'immersion va être renforcée. Pour ce faire, un ajout des plus plaisants a été fait par les développeurs. Peu importe quel Spider-Man vous incarnez, de temps à autre, vous allez croiser la route de l'autre Homme-Araignée. Celui-ci peut être en train de se balancer ou de combattre le crime. S'il est en train de cogner du méchant, on pourra même l'assister dans sa tâche. Cela promet de beaux affrontements.