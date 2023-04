L'acteur principal de Marvel's Spider-Man 2 donne des nouvelles du jeu et elles sont bonnes. Le développement serait à un stade plus avancé qu'espéré par certains joueurs.

Le début d’année est plutôt timide question exclusivités PS5. Du côté des studios maison de Sony, Horizon Forbidden West Burning Shores est disponible depuis quelques heures maintenant. Final Fantasy 16 viendra quant à lui apporter du grand spectacle sur la console dès cet été. Et au-delà, le portfolio de la PlayStation 5 est assez flou. Il se murmure en revanche que Marvel's Spider-Man 2 pourrait directement venir tenir tête à Starfield en septembre. De nouvelles déclarations d’un acteur du jeu semblent à nouveau confirmer cette rumeur.

Le développement de Marvel's Spider-Man 2 est très avancé

Marvel's Spider-Man 2 est toujours attendu pour cet automne. Officiellement, aucune fenêtre de sortie plus précise n’a été dévoilée. Cependant, l’acteur qui prêtera sa voix à Venom a vendu la mèche en dévoilant que la suite des aventures de Peter et Miles arriverait en septembre. D’après ce qui lui a été rapporté, des publicités seront même diffusées pendant la période d’août. Tout semble alors confirmer les bruits de couloir autour d’un gros PlayStation Showcase cet été qui ferait la lumière sur les prochaines grosses exclusivités PS5. C’est au tour de Yuri Lowenthal, interprète de Peter Parker, de réalimenter la rumeur avec de nouvelles déclarations pourtant plus innocentes.

Dans une session AMA sur Reddit, l’acteur a confirmé que son travail sur le jeu était entièrement terminé. Il a fini d’enregistrer ses lignes de dialogues et tout le travail de motion capture est arrivé à son terme. Il n’exclut en revanche pas la possibilité que des reshoots soient nécessaires pour peaufiner le jeu à l’approche de sa sortie. « J’ai hâte que vous puissiez y jouer », a ajouté le rôle principal de Marvel's Spider-Man 2 qui a refusé de fendre de tout commentaire supplémentaire. On peut donc supposer à partir de ces déclarations que l’exclusivité est à un stade avancé et que le développement a assez progressé pour une sortie en septembre 2023.

Une sortie à la même période que Starfield ?

Tous les voyants sont donc au vert pour un lancement à la rentrée. Reste maintenant à savoir si Sony et Microsoft s’affronteront directement avec leurs deux prochaines exclusivités majeures. Pour mémoire, Starfield sera disponible, sauf changement de dernière minute, le 6 septembre 2023 sur Xbox Series et PC. Une grosse présentation est attendue cet été pour faire le point sur ses mécaniques de jeu.

De son côté, Marvel's Spider-Man 2 s’est montré plus que discret depuis son annonce il y a presque deux ans de cela. La donne pourrait néanmoins changer pendant la période estivale, où Sony est pressenti pour tenir une grosse conférence, le PlayStation Showcase. L'éditeur devrait profiter de cette occasion pour présenter les prochains gros jeux PS5 en développement et faire un point sur son calendrier de sorties pour le reste de l'année.