Sony a mis à l’honneur Final Fantasy 16 lors d’un State of Play. L’éditeur axe actuellement sa communication autour de sa prochaine grosse sortie PS5, mais l’exclusivité que tous les joueurs attendent impatiemment c’est Marvel's Spider-Man 2 . Depuis son annonce en 2021, la suite des aventures de Peter et Miles se fait bien discrète. A tel point qu’Insomniac Games a été contraint de rappeler que le jeu se montrerait lorsqu’il serait prêt. Selon les derniers bruits de couloirs, ce serait le cas pour cet été à l’occasion d’un gros PlayStation Showcase. Pendant ce temps, faute de communication officielle, les rumeurs autour de l’exclu PS5 continuent de pulluler sur Internet. La dernière en date fait déjà les gros titres tant elle vend du rêve, mais faut-il y croire pour autant ?

La sortie en septembre de nouveau évoquée

Une annonce et puis s’en va. Il y a deux ans, Sony enflammait la Toile en révélant au grand jour Marvel's Spider-Man 2. Une suite qui était attendue, mais qui se confirmait avec enfin un personnage ô combien apprécié des fans des comics : Venom. Depuis, plus rien. Pas une seule image, pas une nouvelle information officielle si ce n’est les quelques déclarations des développeurs pour rassurer sur la date de sortie. Le jeu est donc prévu pour cet automne, et plus précisément pour le mois de septembre si l’on en croit l’acteur qui prêtera sa voix à l’antagoniste du jeu.

Une fenêtre de sortie qui refait parler d’elle suite à une tweet du très sérieux Jason Schreier dans lequel il spéculait qu’une sortie de Marvel's Spider-Man 2 en septembre aurait pu être l’un des facteurs ayant contribué au report de Suicide Squad Kill the Justice League. A ce stade, une sortie en septembre semble donc presque actée. Cependant une autre rumeur a fait surface il y a quelques jours.

Du voyage dans le multivers dans Marvel's Spider-Man 2 ?

Selon le vidéaste HipHopGamer, qui avait sa petite réputation fut un temps, Marvel's Spider-Man 2 pourrait fortement s’inspirer d’une fonctionnalité majeure de Ratchet & Clank Rift Apart. Selon lui, la suite plongerait les deux pieds joints dans le multivers avec la possibilité de voyager entre des mondes multidimensionnels à la volée comme dans l’autre exclusivité PS5. « Aussi graphiquement et d’un point de vue du gameplay, c’est l’expérience la plus ouverte et la plus fluide que vous verrez sur cette génération à ce jour », a-t-il ajouté sur ses réseaux sociaux. Des déclarations qui ont rapidement fait le tour de la Toile, mais faut-il y donner du crédit pour autant ? Oui et non.

HipHopGamer a en effet eu de bonnes informations, dont l’arrivée de Kratos dans Mortal Kombat 9 (oui ça date). Il avait également évoqué l’arrivée du retour haptique sur la DualSense à l'époque et même la prise en charge de la température au début 2020, chose dont Sony a tout récemment déposé le brevet. Le problème, c’est que sa crédibilité est constamment remise en question à cause de nombreuses rumeurs qu’il a lui-même lancées et qui se sont avérées fausses par la suite. C’est donc du 50/50 à ce stade et on ne saurait trop vous recommander de prendre ces déclarations avec la plus grande prudence. Cela n'empêche pas les joueurs d'imaginer les plus grandes folies et ce qu'ils aimeraient voir dans Marvel's Spider-Man 2, dont la possibilité de retourner dans le jeu Spider-Man 2 de 2004 pour prendre part aux livraisons de pizza.