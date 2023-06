C'est l'info que tout le monde attendait et elle a enfin été révélée. La date de sortie de Marvel's Spider-Man 2 est connue et il y a une grosse surprise

Après une présentation très remarquée au PlayStation Showcase, Marvel’s Spider-Man 2 est plus attendu que jamais par les joueurs PS5. La longue séquence de gameplay n’a pas fait l’unanimité, mais Insomniac Games a tenu à rassurer : ce qu’on a vu est loin d’être la version finale. Il manquait cependant une information que tout le monde espérait pendant l'événement : la date de sortie. Peter et Miles sont venus faire une petite apparition au Summer Games Fest. Et oui on sait maintenant quand il sera lancé.

C’était l’une des belles surprises du Summer Game Fest 2023. Insomniac Games est venue faire une belle annonce et discuter du jeu. Marvel’s Spider-Man 2 permettra donc de switcher à n’importe quel moment entre Miles et Peter, qui devront faire face à de nouvelles menaces. Parmi elles : Venom. La question qui brûle toutes les lèvres : qui se cache derrière l’anti-héros ? Le studio a confirmé que ce ne sera pas Eddie Brock mais un autre personnage. Celles et ceux qui ont fait le premier épisode ont bien leur petite idée, mais Insomniac botte en touche. Il faudra donc voir le jeu en mains pour le découvrir. Et justement, quand sort Marvel’s Spider-Man 2 ? On a enfin une date de sortie et ça arrivera un peu plus tard que ce que laissaient penser les rumeurs.

Le rendez-vous est donné au 20 octobre 2023, en exclusivité sur PS5. Petite surprise, l’édition collector du jeu a également été révélée et elle devrait faire de l'œil aux fans du Tisseur. Pour la modique somme de 249.99€, elle contiendra un code pour l’édition deluxe du jeu, un steelbook, une figurine avec Venom, Miles et Peter d’un peu moins de 50 cm. L’édition collector de Marvel’s Spider-Man 2 sera disponible en précommande dès le 16 juin 2023 sur le PlayStation Direct à 10h00, heure française.

Des bonus de pré-commande uniques

L’édition Deluxe contiendra quant à elle tous les bonus de précommande ainsi que 10 tenues uniques, 5 pour Peter et 5 pour Miles, 2 points de compétence supplémentaires ainsi que des autocollants et des cadres exclusifs pour le mode photo. Elle sera facturée 89,99€ en France. Et quels seront les bonus de précommande justement ? Deux costumes et un gadget débloqués en avance, 3 nouvelles couleurs pour les costumes ainsi que 3 points de compétences supplémentaires. Les costumes en question ont été conçus par des artistes d’exception venant de l'industrie des comics, des films et de PlayStation Studios. Cela inclut Kris Anka, Julia Blattman, Sweeney Boo, Anthony Francisco, Raf Grassetti, Jerad Maantz, Joel Mandish, Darren Quach, et Victoria Ying. Pour récapituler :

Édition collector de Marvel's Spider-Man 2 (249,99€) : une statuette, l'édition deluxe et son contenu (code), steelbook et les bonus de précommande

Edition deluxe (89,99€) : bonus de précommande, 10 tenues uniques (5 pour Peter et 5 pour Miles), 2 points de compétence supplémentaires, des autocollants et des cadres exclusifs pour le mode photo

Edition Deluxe Digitale -89,99€) : le jeu en version digitale, les bonus de précommande, 10 tenues uniques (5 pour Peter et 5 pour Miles), 2 points de compétence supplémentaires, des autocollants et des cadres exclusifs pour le mode photo

