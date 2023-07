Marvel's Spider-Man 2 est LE jeu PS5 le plus attendu. Malgré un excellent premier épisode, certains se souviennent avec amertume du changement de visage de Peter Parker qui était intervenu lors de la transition du jeu entre la PS4 et la dernière console de Sony. Si certains avaient accueilli la transition avec plaisir une majorité avait trouvé le changement de tête étrange, voir désastreux. Avec la sortie de Marvel's Spider-Man 2 certains ont peur de voir la même chose se produire avec... Mary Jane.

Non, Mary Jane n'est pas différente dans Marvel's Spider-Man 2

Un haut responsable d'Insomniac Games a donc démenti les affirmations selon lesquelles le studio de développement aurait changé le visage de Mary Jane dans Marvel's Spider-Man 2. Cette clarification est arrivée peu de temps après que Sony fasse l'annonce d'une édition collector PS5 lors du San Diego Comic-Con 2023. On pouvait notamment découvrir dans une vidéo sur l'histoire une MJ ayant un visage...différent ? Une autre actrice au programme ? C'est d'abord ce que les joueurs ont supputé. Pour tenter de rassurer, le directeur de la communauté James Stevenson, a rejeté cette idée sur Twitter peu de temps après la mise en ligne de la dite bande-annonce, expliquant que Mary Jane a le même modèle de visage et la même actrice que dans les deux jeux précédents. Toute affirmation contraire devrait donc trouver une origine via l'usage d'une technologie améliorée de numérisation ainsi que la nouvelle coupe de cheveux de MJ.

Nous avons donc la confirmation que Laura Bailey reprend son rôle vocal de Mary Jane dans le jeu pour le plus grand plaisir des fans. Quant à l'apparence du personnage, il semblerait que MJ utilise à nouveau le visage de Stephanie Tyler Jones, une actrice et mannequin de 29 ans née dans le Kentucky. Pour les plus curieux vous pouvez retrouver son vrai visage sur son compte Instagram.

Un jeu qui change de ton

Le San Diego Comic Con 2023 a fourni de nombreux nouveaux détails sur le prochain jeu Marvel's Spider-Man 2. Notamment le titre a été confirmé comme étant beaucoup plus sombre et beaucoup plus grand avec de nombreux nouveaux quartiers (East River, Brooklyn et le Queens ainsi que Coney Island), c'est aussi l'occasion pour le studio de rendre le combat encore plus épique et acrobatique. Le jeu est toujours prévu pour le 20 octobre 2023 sur PlayStation 5. On devrait avoir le droit à une version PC courant de l'année 2024.