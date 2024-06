Peter Parker et Miles Morales vont ainsi pouvoir étendre leur garde-robe, tant avec de nouvelles tenues que le retour de combinaisons iconiques. Le dernier patch 1.003.000 en profite également pour apporter quelques correctifs, dont la plupart réclamés par la communauté de Marvel's Spider-Man 2. Un plutôt sympathique lot que lui propose Insomniac Games, en somme.

Marvel's Spider-Man 2 se met sur son 31 avec des tenues gratuites

Insomniac Games avait annoncé qu'un nouveau patch venant rajouter gratuitement de nouvelles tenues arriverait bientôt sur Marvel's Spider-Man 2, et c'est désormais chose faite. Ce sont en tout huit combinaisons qui garnissent la garde-robe, quatre pour Peter et quatre pour Miles. Quatre d'entre elles sont issues de collaboration avec des artistes, tandis que les quatre autres sont des tenues iconiques adorées par les fans. Sur ce terrain, nous avons notamment les combinaisons Into the Spider-Verse pour Peter et Animée pour Miles. Nous avons également Uptown Pride, la tenue noire et dorée de Miles issue du spin-off, et la très classe Last Stand pour Peter.

Mais ce patch centré sur des tenues gratuites pour Marvel's Spider-Man 2 ne s'arrête pas en si bon chemin. Il ajoute également quelques options d'accessibilité supplémentaires. Enfin, il comporte plusieurs correctifs, ainsi que des améliorations au niveau de la stabilité et des performances du jeu. Vous trouverez les notes détaillées de ce patch 1.003.000 ci-dessous, traduites de l'anglais par nos soins.

Notes détaillées du patch 1.003.000

Les nouveaux ajouts dans Marvel's Spider-Man 2

Quatre nouveaux costumes de collaboration

Métro (Miles Morales)

Ginga (Miles Morales)

Fluro (Peter Parker)

Motorchic (Peter Parker)

Quatre costumes iconiques adorés des fans

Into the Spider-Verse (Peter Parker)

Last Stand (Peter Parker)

Uptown Pride (Miles Morales)

Animée (Miles Morales)

Échange de capacités de parade/déplacement



La possibilité d'échanger les Bras Araignée et les bras du Symbiote, et vice versa, suite aux retours de la communauté. Ces options se trouvent sous les paramètres GAMEPLAY et incluent :

Par défaut : l'option reste inchangée par rapport à la version pré-patch

Symbiote : seuls les bras du symbiote seront utilisés pour les capacités de parade et de déplacement.

Bras Araignée : seuls les bras d'araignée seront utilisés pour les capacités de parade et de déplacement.

Combinaison : les combinaisons Symbiote utilisent des capacités de parade et de déplacement basées sur les symbiotes, d'autres combinaisons utilisent les bras araignée.

Ajouts d'accessibilité

Funky : Ajout du support d'orienter le regard vers l'itinéraire d'objectif pour l'ouverture de la boîte de circuit

Funky : Ajout d'un saut d'activité pour la section Spider-Bot

Retrouvailles : Ajout de la possibilité de passer le puzzle

Ajouts et correctifs notables