Après plusieurs mois d'attente insoutenable pour certains, Marvel's Spider-Man 2 s'est enfin montré au cours d'une présentation explosive. Une bande-annonce de 10 minutes, qui a conclu le PlayStation Showcase 2023, et mis en ébullition les fans de l'homme araignée. Mais comme souvent, il y a eu également quelques retours négatifs sur la Toile. Un « Puddlegate 2 » en vue ?

Marvel's Spider-Man 2 en garde encore sous le coude

Le PlayStation Showcase 2023 a été synonyme de délivrance pour tous les joueurs qui espéraient (re)voir Marvel's Spider-Man 2. Et pour cause, hormis la première bande-annonce de révélation avec la présence de Venom, Insomniac Games avait fait le choix de ne rien montrer et de ne quasiment rien dire sur leur prochain bébé. Frustrant pour une partie de la communauté PS5. Pour se faire pardonner, le studio a donc mis le paquet en sortant un trailer de gameplay très long et démentiel pour beaucoup de monde.

Un trailer qui fait la part belle aux méchants avec Kraven le chasseur et le teasing du Lézard, mais surtout, au duo de Marvel's Spider-Man 2. Car oui, contrairement à Marvel's Spider-Man Miles Morales et son prédécesseur, on ne contrôle pas qu'un seul personnage. Le jeu offre en effet la possibilité d'incarner à la fois Peter Parker, en costume de symbiote, et Miles Morales. Une alternance parfois très dynamique comme le confirme la séquence d'action explosive au-dessus de l'océan. Un passage assez proche du grand final d'Uncharted 4.

Impressionnant... mais pas pour tout le monde. Des internautes se sont empressés de faire des arrêts sur image pour déceler la moindre faille de Marvel's Spider-Man 2 et le prendre en défaut sur le plan technique. Des retours sincères pour certains, de mauvaise foi pour d'autres en mode guerre des consoles. Le sujet de cette discorde : le rendu de l'eau et des explosions. Curieux, un twittos a voulu éclaircir les choses avec les développeurs en demandant s'il s'agissait de la version finale du jeu. James Stevenson, directeur de la communauté, a répliqué avec un gif pour exprimer son amusement et asséné un « Non ».

Une suite pleine de surprises

Cette réponse de James Stevenson sous-entend donc que la version finale de Marvel's Spider-Man 2 sera encore plus belle. Une « polémique » qui rappelle celle du Puddlegate de Marvel's Spider-Man. Des internautes s'étaient appuyés sur la disparition d'une flaque d'eau pour crier au downgrade abusif. « Je vous ai expliqué que la flaque avait été bougée. Ce n'est pas le problème. Les ombres bougent lorsque l'on change l'éclairage. Et de nouveaux détails apparaissent. La compression écrase ce genre de détails plus fins. La texture s'affiche sans problème sur la télé, mais disparaît avec la compression vidéo » avait alors dit Stevenson. À ce jour, le jeu reste l'une des exclusivités PS4 et PS5 les plus impressionnantes du constructeur japonais, et ça devrait être le cas pour ce nouvel épisode.

Si Marvel's Spider-Man 2 entend surprendre d'un point de vue visuel, mais également du gameplay. Avec le dernier trailer, on a pu avoir la confirmation d'une nouvelle fonctionnalité. Miles Morales a désormais la capacité de planer grâce à des petites ailes sur sa combinaison. Un ajout qui va permettre de dynamiser encore davantage les envolées entre les buildings de New-York. D'autres surprises de ce type à venir ? Pourquoi pas !

Marvel's Spider-Man 2 n'a pas encore de date de sortie. Pas la peine de s'alarmer néanmoins, l'annonce est imminente selon Insomniac Games. Des rumeurs assez logiques suggèrent une disponibilité dès le mois de septembre. Mais selon des détectives du Net, le studio aurait caché la vraie date dans la bande-annonce et ce serait plutôt le 20 novembre 2023. À voir qui aura raison... En attendant, l'excellent Ratchet and Clank: Rift Apart arrive le 26 juillet 2023 sur PC.